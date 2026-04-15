OM : 100 M€ de déficit, McCourt serre la vis et change de cap

Plombé par un déficit record, l’Olympique de Marseille amorce un virage radical. Frank McCourt impose une politique stricte à l’approche d’un mercato sous tension.

Le décor est planté sur la Canebière. Alors que l’Olympique de Marseille lutte encore pour accrocher une place sur le podium, les dernières révélations financières ont brutalement refroidi les ambitions du club. Selon les données transmises par la DNCG, le déficit dépasse désormais les 100 millions d’euros.

Un gouffre qui oblige le propriétaire Frank McCourt à revoir totalement sa copie. Fini les investissements massifs : place à la rigueur et à une gestion beaucoup plus encadrée.

Un déficit historique qui impose un virage

Dans le détail, les comptes du club affichent un déficit estimé à plus de 104 millions d’euros sur le dernier exercice. Une situation préoccupante, malgré des recettes importantes liées aux compétitions européennes.

Ces derniers mois, Marseille avait pourtant investi pour renforcer son effectif avec des profils coûteux comme Mason Greenwood ou Nayef Aguerd. Mais cette politique a atteint ses limites.

Désormais, le message est clair en interne : chaque recrue devra être compensée par une vente. Le club souhaite basculer vers un modèle de trading intelligent, misant sur des joueurs à fort potentiel de revente plutôt que sur des stars confirmées.

Ce changement de cap impacte directement le profil du futur directeur sportif, attendu cet été pour remplacer Medhi Benatia. Le poste attire, mais les conditions ont changé : il faudra composer avec des ressources limitées.

Plusieurs profils sont étudiés, dont Julien Fournier, reconnu pour ses qualités de négociateur, ou encore Mathieu Bodmer, salué pour son travail avec peu de moyens. Grégory Lorenzi, artisan du succès brestois, figure également parmi les candidats crédibles.

En revanche, certains noms se sont déjà retirés du processus, à l’image de Florent Ghisolfi, peu séduit par le contexte économique actuel.

En coulisses, Federico Balzaretti assure l’intérim, mais son maintien à long terme semble peu probable. Sa mission est surtout d’accompagner la transition vers une nouvelle organisation sportive plus rationnelle.

Dans ce contexte tendu, une qualification en Ligue des Champions de l’UEFA devient presque vitale. Elle permettrait d’alléger la pression financière et d’offrir un peu d’oxygène à un projet en reconstruction.

À Marseille, une certitude s’impose désormais : l’heure n’est plus aux folies, mais à l’intelligence stratégique. Et dans cette nouvelle ère, chaque décision comptera double.