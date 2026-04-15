OM : Greenwood, Balerdi, Højbjerg… Marseille prépare un mercato XXL

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été décisif. Entre ventes majeures et ambitions européennes, le club phocéen pourrait disposer d’un budget record.

L’Olympique de Marseille prépare un tournant majeur de son histoire récente. À l’aube d’un nouveau cycle marqué par l’arrivée de Stéphane Richard à la tête du directoire, le club phocéen envisage un mercato estival d’une ampleur inédite. Malgré une situation financière fragile ces derniers mois, les perspectives pourraient rapidement basculer en faveur de Marseille.

Entre cessions stratégiques et ambitions sportives retrouvées, la direction marseillaise voit se dessiner une opportunité rare : reconstruire un effectif compétitif avec des moyens financiers considérablement renforcés.

Un trio capable de remplir les caisses

Trois joueurs concentrent aujourd’hui toutes les attentions du côté de la Canebière. Mason Greenwood, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Højbjerg représentent les principaux actifs marchands de l’effectif.

L’attaquant anglais, malgré des performances irrégulières, conserve une forte attractivité sur le marché et pourrait être cédé pour un montant estimé entre 35 et 40 millions d’euros. De son côté, Balerdi, en constante progression ces dernières saisons, pourrait rapporter entre 20 et 25 millions d’euros. Enfin, Højbjerg, profil expérimenté et fiable, est valorisé entre 10 et 15 millions d’euros.

Au total, ces trois opérations pourraient permettre à l’OM de récupérer plus de 70 millions d’euros, une base solide pour lancer une reconstruction ambitieuse.

Au-delà des ventes, l’autre clé du projet marseillais repose sur une qualification en Ligue des Champions de l’UEFA. En cas de présence en C1 la saison prochaine, le club pourrait bénéficier d’une enveloppe comprise entre 50 et 80 millions d’euros.

Primes UEFA, droits TV revus à la hausse et recettes de billetterie au Vélodrome : tous les indicateurs seraient au vert. Dans ce scénario, Marseille disposerait d’une capacité d’investissement rarement vue sous l’ère Frank McCourt.

Reste désormais une question centrale : comment sera utilisé ce potentiel trésor de guerre ? Après avoir comblé un déficit important lors du dernier exercice, le propriétaire américain pourrait être tenté de privilégier la stabilité financière.

Mais l’arrivée de Stéphane Richard ouvre une nouvelle perspective. Celle d’un projet structuré, capable d’investir intelligemment pour replacer l’OM au sommet du football français et européen.

Entre prudence économique et ambition sportive, Marseille s’apprête à prendre une décision cruciale. Une chose est sûre : rarement le club n’aura eu autant de cartes en main pour changer de dimension.