OM : Habib Beye évoque son avenir à Marseille ! 

Après la victoire de l’OM contre Metz, Habib Beye refuse de se projeter sur son avenir et se concentre sur un objectif clair : ramener Marseille en Ligue des Champions.

Il y a des soirs où une victoire en dit plus qu’un simple résultat. Au Vélodrome, ce succès face au FC Metz (3-1) n’a pas seulement permis à l’Olympique de Marseille de retrouver provisoirement le podium. Il a aussi offert un éclairage précieux sur l’état d’esprit de son entraîneur, Habib Beye, à un moment charnière de la saison.

Ancien défenseur au tempérament de leader, passé par Marseille au début des années 2000, Beye incarne aujourd’hui une forme de continuité dans l’exigence olympienne. Interrogé sur son avenir après la rencontre, le technicien sénégalais a préféré balayer toute projection personnelle.

« Je ne vais pas parler de certitudes. Je vais parler d’ambition et d’objectifs », a-t-il lancé, d’un ton mesuré mais ferme.

Dans un club où chaque saison se juge à l’aune de ses ambitions européennes, le discours de Beye s’inscrit dans une tradition bien connue à Marseille. Celle d’un entraîneur qui place le collectif au-dessus de sa propre situation.

« Mon ambition à mon arrivée était de ramener l’OM, pour la deuxième fois de suite, en Ligue des Champions. Je suis concentré sur cet objectif et pas sur le contrat », a-t-il insisté.

Ce positionnement rappelle celui de certains techniciens marquants du club, capables de faire abstraction de leur avenir pour s’inscrire dans une dynamique plus large. On pense à Éric Gerets ou encore à Didier Deschamps, pour qui la qualification en C1 constituait toujours une ligne de mire incontournable.

Dans une Ligue 1 resserrée, où chaque point compte, Marseille n’a plus vraiment de marge. Après deux revers contre Lille et Monaco, ce succès face à la lanterne rouge Metz permet de relancer la machine, mais la route reste étroite. Cinq matchs, comme l’a rappelé Beye, séparent encore l’OM de son objectif.

Un entraîneur dans la lignée des hommes forts du club

Habib Beye ne se contente pas d’entraîner Marseille. Il semble en porter l’identité. Son discours, centré sur le travail et l’exigence, fait écho à une culture profondément ancrée dans l’histoire du club. Celle d’un environnement où l’émotion, la pression et l’attente populaire façonnent chaque décision.

« On travaille parfaitement au club », a-t-il également souligné, évoquant le soutien de l’actionnaire Frank McCourt. Un message qui traduit une certaine stabilité, rare dans l’histoire récente de l’OM, souvent secoué par les changements de direction.

À l’heure où les entraîneurs sont souvent jugés à court terme, Beye adopte une posture presque à contre-courant. Il ne parle ni prolongation, ni projet personnel. Seulement de mission. Ramener Marseille en Ligue des Champions.

Reste à savoir si cette approche, faite de patience et de lucidité, suffira à inscrire son nom dans la lignée des entraîneurs qui ont marqué durablement l’histoire du club…