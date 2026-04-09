Ligue des champions : qui va remporter le trophée selon les projections de l’IA après les quarts aller ?

Après les quarts de finale aller, les premières tendances se dessinent. Et selon les projections du superordinateur d’Opta, un club se détache nettement dans la course au sacre européen.

Les résultats des matchs aller ont rebattu les cartes. La victoire du Bayern Munich sur la pelouse du Real Madrid (2-1), le succès du Paris Saint-Germain face à Liverpool FC (2-0), ou encore le coup réalisé par l’Atlético de Madrid au Camp Nou contre le FC Barcelone (0-2) ont redistribué les probabilités.

Malgré une victoire laborieuse au Portugal, Arsenal FC conserve la confiance de l’IA d’Opta. Les Gunners dominent largement les projections avec plus d’un tiers de chances de remporter la compétition.

Derrière, le Bayern Munich s’affirme comme le principal rival, porté notamment par la performance de Manuel Neuer au Bernabéu.

Grâce à son succès convaincant contre Liverpool, le PSG grimpe sur le podium des favoris. Le club parisien reste toutefois à distance du duo de tête, malgré une position idéale avant le match retour.

L’Atlético complète le top 4 après sa victoire en Catalogne, tandis que le Barça et le Real Madrid voient leurs chances fortement chuter.

Les probabilités d’Opta après les quarts aller

Voici les estimations du superordinateur :

Arsenal FC : 36,32 %

Bayern Munich : 28,90 %

Paris Saint-Germain : 16,01 %

Atlético de Madrid : 9,27 %

FC Barcelone : 3,57 %

Real Madrid : 2,64 %

Liverpool FC : 2,09 %

Sporting CP : 1,20 %

Ces projections restent bien sûr évolutives. Les matchs retour pourraient totalement inverser la dynamique, notamment pour des clubs comme le Real Madrid, réputé pour ses remontadas, ou le Barça, dos au mur.

Mais à ce stade de la compétition, une tendance se confirme : Arsenal avance comme le favori numéro un, avec un Bayern Munich très menaçant et un PSG en position idéale pour créer la surprise.