Barça – Atlético : battu à domicile, le FC Barcelone condamné à remontada

Le FC Barcelone s’est incliné face à l’Atlético de Madrid en quart de finale aller de Ligue des champions. Réduits à dix, les Catalans devront renverser la situation au retour.

Le FC Barcelone a manqué son rendez-vous européen. Opposés à Atlético de Madrid au Spotify Camp Nou, les Blaugrana se sont inclinés 0-2 lors du quart de finale aller de Ligue des champions UEFA.

Un revers lourd de conséquences, dans un match marqué par un tournant avant la pause.

Le Barça avait pourtant bien démarré. Servi par Lamine Yamal, Marcus Rashford s’est procuré les premières occasions, sans réussite.

Mais tout a basculé juste avant la mi-temps. Pau Cubarsí a été expulsé après intervention de la VAR pour une faute en position de dernier défenseur (44e). Dans la foulée, Julián Álvarez a ouvert le score sur coup franc (45e).

Réduits à dix, les hommes de Hansi Flick ont tenté de réagir au retour des vestiaires. Marcus Rashford a même vu sa frappe repoussée par le gardien puis la barre (52e).

Mais le manque d’efficacité a coûté cher. À un quart d’heure de la fin, Alexander Sørloth a doublé la mise sur contre-attaque (70e), scellant quasiment le sort de cette manche aller.

Une mission quasi impossible au retour pour le FC Barcelone

Malgré les tentatives de João Cancelo et Lamine Yamal en fin de match, le score n’a plus évolué.

Le FC Barcelone devra désormais s’imposer au Metropolitano avec au moins deux buts d’écart pour espérer arracher une qualification.

Une mission compliquée face à une équipe de Diego Simeone réputée pour sa solidité défensive.

Ce revers intervient dans un moment clé de la saison. Toujours en course pour le titre en Liga, le Barça joue désormais gros sur la scène européenne.

Mardi prochain, à Madrid, les Catalans n’auront plus le choix : il faudra une remontada.