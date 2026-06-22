Cap-Vert – Uruguay : les Requins Bleus battent un nouveau record du Mondial

Le Cap-Vert continue de faire sensation à la Coupe du monde 2026. Après avoir tenu en échec l’Espagne (0-0) lors de son premier match, la sélection insulaire a récidivé en arrachant un spectaculaire match nul face à l’Uruguay (2-2).

Grâce à ce nouveau résultat de prestige, les Requins Bleus restent invaincus après leurs deux premières rencontres dans la compétition. Une performance rarissime pour une nation africaine disputant sa première phase finale de Coupe du monde.

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Le Cap-Vert rejoint le Cameroun et le Sénégal

Selon les statistiques relayées par Stats du Foot, le Cap-Vert est devenu seulement la troisième nation africaine de l’histoire à rester invaincue lors de ses deux premiers matchs en Coupe du monde.

Avant les Requins Bleus, seuls le Cameroun en 1982 et le Sénégal en 2002 avaient réussi un tel exploit. Les Lions Indomptables avaient alors enchaîné trois matchs nuls contre le Pérou, la Pologne et l’Italie, tandis que les Lions de la Teranga avaient marqué les esprits en battant la France championne du monde avant d’accrocher le Danemark.

Pour une sélection qui dispute la première Coupe du monde de son histoire, cette performance prend une dimension encore plus exceptionnelle.

Une qualification historique désormais possible

Avec deux points en deux rencontres, le Cap-Vert reste pleinement dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale. Les hommes de Bubista ont déjà prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec des adversaires bien mieux classés qu’eux au classement FIFA.

Après avoir résisté à l’Espagne grâce aux exploits du gardien Vozinha, les Cap-Verdiens ont montré un autre visage face à l’Uruguay en inscrivant deux buts contre une nation double championne du monde.

La dernière journée contre l’Arabie saoudite pourrait désormais offrir aux Requins Bleus une qualification historique pour la phase à élimination directe. Un scénario qui semblait presque impensable avant le début du tournoi.

Quoi qu’il arrive, le Cap-Vert est déjà l’une des plus belles histoires de cette Coupe du monde 2026. Et au vu de ses performances contre l’Espagne et l’Uruguay, personne ne semble désormais pressé de croiser sa route.