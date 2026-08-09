OM – Athletic Bilbao : la décision radicale qui fait déjà grincer des dents

Le match amical entre l’Olympique de Marseille et l’Athletic Bilbao, programmé au Stade Vélodrome, se disputera dans des conditions particulières. Selon plusieurs médias basques, l’OM a décidé d’interdire dans l’enceinte marseillaise les maillots, écharpes, drapeaux et autres signes distinctifs du club espagnol. Une mesure justifiée par des impératifs de sécurité.

Ce devait être une simple rencontre de préparation. OM – Athletic Bilbao suscite pourtant déjà une polémique avant même le coup d’envoi.

Selon les informations de Radio Nervión et Deia, les supporters de l’Athletic qui assisteront au match au Stade Vélodrome ne pourront pas afficher publiquement les couleurs de leur équipe.

Maillots, écharpes, drapeaux ou tout autre élément permettant d’identifier clairement un supporter du club basque seront interdits dans les tribunes.

Une décision particulièrement inhabituelle dans le cadre d’une rencontre amicale.

Pourquoi l’OM interdit les couleurs de l’Athletic Bilbao

La mesure serait directement liée au dispositif de sécurité prévu autour de la rencontre.

Contrairement à certaines affiches officielles, les supporters de l’Athletic Bilbao ne disposeront pas d’un secteur totalement séparé du reste du public. Des fans basques pourraient donc se retrouver au milieu de spectateurs marseillais.

Pour limiter les risques de tensions, l’OM aurait donc choisi la solution la plus stricte : rendre invisibles les signes d’appartenance à l’Athletic dans les tribunes concernées.

Une pratique qui existe déjà en France lors de certaines rencontres considérées comme sensibles. Elle reste cependant beaucoup plus surprenante lorsqu’elle est appliquée à un match de préparation estivale.

Les supporters basques pourront donc assister à la rencontre, mais devront le faire sans porter ouvertement les couleurs rouge et blanc de leur club.

Le précédent tendu de 2016 n’a pas été oublié

Cette prudence s’explique également par l’histoire récente entre les deux formations.

L’OM et l’Athletic Bilbao s’étaient notamment retrouvés en Ligue Europa en 2016. Le huitième de finale retour disputé au Pays basque avait été classé à haut risque en raison des inquiétudes concernant les groupes ultras et de possibles incidents autour de la rencontre.

Ce passif reste visiblement pris en compte lorsqu’il s’agit aujourd’hui d’organiser la venue de supporters basques au Vélodrome.

Même si le contexte sportif n’a évidemment rien à voir avec une rencontre européenne à élimination directe, les responsables de la sécurité ne souhaitent prendre aucun risque.

C’est donc l’absence de véritable séparation entre supporters qui aurait convaincu Marseille d’imposer cette restriction.

Une décision qui passe mal pour un match amical

C’est précisément ce point qui provoque les premières réactions.

Interdire à un supporter de porter le maillot de son équipe lors d’une rencontre officielle classée à très haut risque peut déjà susciter le débat. Appliquer une telle mesure pour un match amical est encore plus rare.

Pour les fans de l’Athletic qui avaient prévu le déplacement à Marseille, la situation est particulièrement frustrante. Ils pourront entrer au Vélodrome, mais pas afficher normalement leur soutien à leur équipe.

L’OM privilégie néanmoins la sécurité et la prévention.

Le club phocéen préfère éviter toute situation où la proximité entre groupes de supporters pourrait provoquer des provocations ou des incidents dans les tribunes.

Un dernier gros test avant la reprise

Sur le terrain, cette rencontre reste avant tout un rendez-vous important dans la préparation marseillaise.

L’Athletic Bilbao constitue un adversaire particulièrement intéressant pour mesurer l’état de forme du groupe à l’approche du retour des compétitions officielles.

Pour les Basques également, le déplacement au Vélodrome fait partie des derniers tests estivaux. L’Athletic doit ensuite poursuivre sa préparation avec une rencontre face à l’Atalanta Bergame le 14 août avant la reprise de la Liga.

À Marseille, le match permettra surtout au staff de procéder aux derniers ajustements et d’observer certains joueurs dans une opposition de haut niveau.

Mais avant même que le ballon ne roule, l’affiche fait donc déjà parler pour une toute autre raison.

Le Vélodrome accueillera bien des supporters de l’Athletic Bilbao. Simplement, leurs maillots, leurs écharpes et leurs drapeaux devront rester à la maison.