Atlético – Arsenal : Simeone s’emporte après un geste de Ben White

Pour Diego Simeone la tension n’est pas retombée après le nul entre l’Atlético de Madrid et Arsenal FC (1-1) en demi-finale aller de Ligue des Champions UEFA. Bien au contraire.

Très agacé après le coup de sifflet final, Diego Simeone s’en est pris à Ben White dans les couloirs du stade. En cause : un geste du défenseur d’Arsenal, qui aurait marché sur l’écusson du club madrilène au sol.

Un acte jugé irrespectueux côté espagnol, qui a immédiatement fait réagir Giuliano Simeone. Le fils de l’entraîneur argentin s’est précipité vers le joueur des Gunners avant d’être repoussé par son père.

Mais l’incident ne s’est pas arrêté là. Diego Simeone a ensuite échangé avec Ben White en lui tapant à plusieurs reprises dans le dos, déclenchant une échauffourée dans le tunnel menant aux vestiaires.

Après une première altercation entre White et Giuliano Simeone, Diego est intervenu et a apparemment donné une tape à White dans le dos.

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid a ensuite semblé bousculer légèrement White, ce qui a déclenché une brève échauffourée entre les deux équipes avant que le calme ne soit rétabli

Une fin de match électrique qui donne déjà le ton avant le retour à Londres.