Bayern-PSG : le Bayern dénonce un énorme scandale arbitral après l’élimination

L’élimination du Bayern Munich face au Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des champions continue de provoquer de vives réactions en Allemagne. Accrochés à domicile (1-1) après leur défaite spectaculaire du match aller au Parc des Princes (5-4), les Bavarois ont quitté la compétition avec un profond scandale arbitral.

Au cœur de la colère munichoise : plusieurs décisions arbitrales prises par le Portugais Joao Pinheiro, accusé d’avoir favorisé le PSG dans des moments clés de la rencontre.

La première grosse polémique concerne une situation impliquant Nuno Mendes avant la demi-heure de jeu. Déjà averti, le latéral parisien a touché le ballon du bras dans un duel avec Konrad Laimer. Les joueurs du Bayern ont immédiatement réclamé un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion.

Mais Joao Pinheiro a finalement sifflé une faute préalable de Laimer pour une main supposée. Une décision qui a rendu Vincent Kompany furieux.

“J’ai regardé les images trois fois et je n’ai pas vu une seule image où Konrad Laimer a touché le ballon de sa main”, a lâché l’entraîneur belge après la rencontre.

“Moi, j’étais à dix mètres de l’action et je n’ai jamais eu l’impression qu’il y avait main. Pour moi, c’était clairement un deuxième carton jaune. Cette scène est décisive pour le match.”

Quelques minutes plus tard, une autre action litigieuse a mis le feu à l’Allianz Arena. Sur un ballon dégagé par Vitinha dans la surface parisienne, Joao Neves a dévié la trajectoire du ballon avec la main.

Là encore, le Bayern a réclamé un penalty, sans succès.

Cette fois, l’arbitre s’est appuyé sur une règle spécifique de l’IFAB. Le règlement stipule qu’il n’y a pas faute de main lorsqu’un joueur touche involontairement le ballon après une déviation provenant directement d’un coéquipier, sauf si cela mène immédiatement à un but.

Vincent Kompany a reconnu comprendre cette règle, tout en rappelant qu’une situation similaire avait coûté un penalty au Bayern lors du match aller.

Le président du Bayern attaque aussi Joao Pinheiro

Le président du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, n’a pas non plus épargné l’arbitre portugais après la rencontre.

Le dirigeant allemand a notamment pointé le manque d’expérience de Joao Pinheiro à ce niveau de compétition.

“C’est étonnant qu’un arbitre qui n’a dirigé qu’une quinzaine de matchs de Ligue des champions puisse arbitrer une demi-finale de ce niveau”, a-t-il déclaré.

Cette demi-finale Bayern-PSG constituait effectivement la première demi-finale de Ligue des champions de la carrière du Portugais. Une première fois entachée par un scandale arbitral.

Malgré la colère bavaroise, le PSG a validé son billet pour une deuxième finale consécutive de Ligue des champions grâce à une prestation défensive impressionnante.

Les hommes de Luis Enrique affronteront Arsenal le 30 mai prochain à Budapest avec l’ambition de décrocher une nouvelle couronne européenne.