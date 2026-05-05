Arsenal – Atlético : les compositions probables 

Le verdict approche. Ce mardi soir, Arsenal et Atlético de Madrid se retrouvent pour une demi-finale retour de Ligue des champions qui promet une intensité maximale. Après le nul (1-1) à l’aller, tout reste ouvert. Une finale se jouera sur 90 minutes… ou plus.

Au Metropolitano, les deux équipes s’étaient neutralisées dans un duel tendu, marqué par deux penalties transformés. Cette fois, l’enjeu est clair : gagner pour continuer à rêver.

Bonne nouvelle pour les Gunners : plusieurs retours importants sont attendus. Bukayo Saka, très en vue récemment, devrait retrouver une place de titulaire et apporter sa percussion sur le front de l’attaque.

Autour de lui, le collectif londonien reste solide, avec un milieu structuré et une défense bien en place. À domicile, Arsenal sait qu’il aura une opportunité en or de franchir un cap historique.

En face, l’Atlético Madrid ne vient pas pour subir. Julian Alvarez, remis de sa blessure, devrait bien tenir sa place en attaque. Une présence essentielle pour le système de Diego Simeone.

Le club madrilène pourra également compter sur l’expérience de Antoine Griezmann, toujours capable de faire basculer une rencontre de ce niveau.

Des compositions équilibrées

Arsenal devrait s’appuyer sur Raya dans les buts, avec une défense composée notamment de Saliba et Gabriel. Au milieu, Rice et Odegaard mèneront le jeu, tandis que Gyökeres sera attendu en pointe.

Côté Atlético, Oblak gardera les cages derrière une défense renforcée par les retours de Le Normand et Molina. Le milieu expérimenté autour de Koke tentera de contrôler le tempo, pendant que l’attaque Griezmann-Alvarez cherchera la faille.

À ce stade de la compétition, chaque détail compte. Un éclair de génie, une erreur, un penalty… tout peut faire basculer cette double confrontation.

Arsenal rêve d’une nouvelle finale européenne. L’Atlético veut confirmer son statut de spécialiste des grands rendez-vous.

Une chose est certaine : l’Emirates Stadium s’apprête à vivre une soirée européenne électrique.