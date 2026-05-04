Al-Nassr : Ronaldo va-t-il encore passer à côté du titre ?

Tout semblait enfin s’aligner. Une saison maîtrisée, un collectif solide, et une occasion en or de décrocher ce titre qui lui échappe depuis son arrivée. Mais dans le football, rien n’est jamais acquis. Et aujourd’hui, Cristiano Ronaldo voit son rêve vaciller.

Dimanche soir, Al-Nassr a chuté face à Al Qadsiah (3-1). Une défaite lourde de conséquences, qui relance complètement la course au titre en Saudi Pro League.

Dans l’ombre, Al-Hilal avance sans bruit… mais avec efficacité. Porté notamment par Karim Benzema, le club revient à seulement cinq points du leader.

Et surtout, avec un match en retard. Une donnée qui change tout.

Si Al-Hilal s’impose lors de son déplacement face à Al Khaleej, l’écart pourrait fondre encore davantage, transformant la fin de saison en véritable course-poursuite.

Depuis son arrivée en Arabie saoudite en 2023, Ronaldo court après ce trophée. Deux fois vice-champion, deux fois frustré au moment de conclure.

Cette saison devait être la bonne. Elle pourrait encore lui échapper.

Car au-delà des chiffres, c’est une réalité qui s’installe : dans les moments décisifs, la moindre erreur se paie au prix fort.

Trois finales pour un titre

Il reste trois matches. Trois rendez-vous où tout se jouera. Pour Al-Nassr, l’équation est simple : gagner… et ne plus regarder derrière.

Mais la dynamique a changé. Le doute s’est invité. Et derrière, Al-Hilal n’attend qu’un faux pas pour frapper.

Sur ses réseaux sociaux, Ronaldo a tenté de remobiliser : « One mission. We keep working. Together ». Un message fort, mais qui devra désormais se traduire sur le terrain.

À ce stade de sa carrière, chaque titre compte différemment. Celui-ci ne serait pas un trophée de plus. Il serait une validation, une récompense après plusieurs saisons d’attente.

Mais pour y parvenir, Ronaldo devra encore lutter. Contre ses adversaires… et contre le temps.

La fin de saison approche. Et avec elle, une question simple : Ronaldo va-t-il enfin régner… ou encore échouer au dernier moment ?