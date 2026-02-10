Coupe du Monde 2026 : le Mexique annonce une innovation pour sécuriser le tournoi

À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, coorganisée par le Mexique, le Canada et les États-Unis, les autorités locales accélèrent la préparation des dispositifs de sécurité. Au Mexique, le comité d’organisation annoncé le déploiement de chiens-robots par la municipalité de Guadalupe.

Située dans le nord-est du pays, Guadalupe abrite l’Estadio BBVA, enceinte appelée à accueillir quatre rencontres du Mondial. Pour anticiper les enjeux sécuritaires liés à l’événement, la ville a annoncé l’acquisition de plusieurs robots quadrupèdes destinés à appuyer les forces de l’ordre.

Selon les autorités locales, un budget d’environ 120 000 euros a été alloué à ces équipements technologiques. Conçus pour intervenir en première ligne en cas de troubles, les chiens-robots ont pour mission de limiter l’exposition des policiers lors de situations à risque.

Équipés de haut-parleurs et de caméras. Ces robots sont pilotés à distance par des agents et transmettent des images en temps réel aux centres de commandement. Leur utilisation doit permettre une meilleure évaluation des situations avant toute intervention humaine.

Un choix technologique assumé

Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à moderniser les dispositifs de sécurité autour des sites sensibles du Mondial. Ces robots ne remplaceront pas les forces de l’ordre traditionnelles. Ils constituent un outil supplémentaire pour la gestion des foules et la prévention des incidents.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, le Mexique affiche ainsi sa volonté d’innover pour garantir la sécurité des supporters.