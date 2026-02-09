Coupe du monde 2026 : Gianni Infantino prédit l’avenir du Maroc 

Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 et finaliste de la Coupe d’Afrique 2026, le Maroc continue s’assoir son autorité dans le football mondial. Pour Gianni Infantino, président de la FIFA, les Lions de l’Atlas disposent aujourd’hui de tous les atouts pour viser le titre mondial en 2026.

Le Maroc n’avance plus masqué. Depuis son parcours historique jusqu’en demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la sélection marocaine s’est installée dans un nouveau statut : celui d’une nation crédible au plus haut niveau. Une réalité désormais assumée par les instances dirigeantes du football mondial, à commencer par le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Interrogé lors d’un échange vidéo sur Instagram, le patron du football mondial n’a pas hésité lorsqu’un internaute lui a posé la question : « Le Maroc peut-il gagner la Coupe du monde ? » Sa réponse a été sans détour. « Oui, le Maroc peut gagner la prochaine Coupe du monde », a affirmé Infantino, plaçant clairement les Lions de l’Atlas parmi les équipes capables d’aller au bout du tournoi en 2026.

Cette prise de position n’a rien d’un effet de communication. Elle s’appuie sur des faits tangibles. Le parcours marocain au Qatar n’a pas seulement marqué l’histoire du football africain ; il a modifié durablement la perception internationale du Maroc. Éliminer successivement la Belgique, l’Espagne et le Portugal pour atteindre le dernier carré n’a rien d’un concours de circonstances. C’est l’aboutissement d’un projet structuré, fondé sur une identité tactique forte, une discipline collective exemplaire et une génération de joueurs rompus au très haut niveau européen.

Gianni Infantino insiste d’ailleurs sur cette notion de continuité. « Le Maroc n’a pas seulement développé des qualités techniques chez ses joueurs, mais aussi la conviction d’être devenu l’une des puissances du football mondial », a-t-il souligné. Une conviction essentielle, car à ce niveau, la différence se joue autant dans les têtes que sur le terrain.

Après le Mondial U20 le Maroc vise le Mondial !

Cette progression ne se limite pas à l’équipe première. Le récent sacre mondial de la sélection marocaine des moins de 20 ans a confirmé l’existence d’un réservoir de talents profond et structuré. Un signal fort, qui démontre que le Maroc ne repose pas sur une génération isolée, mais sur un modèle capable de se renouveler et de durer.

Autre facteur clé mis en avant par le président de la FIFA : la stabilité institutionnelle. Le travail mené par la Fédération Royale Marocaine de Football s’inscrit dans une vision à long terme, avec des investissements constants dans les infrastructures, la formation et l’encadrement de l’élite. Dans un pays où le football est profondément ancré dans la culture populaire, cette organisation renforce naturellement la compétitivité de la sélection nationale.

Gianni Infantino ne s’y trompe pas : « Je placerais le Maroc parmi les favoris pour la Coupe du monde. » Une déclaration qui acte définitivement le changement de regard. Il ne s’agit plus de saluer une belle épopée passée, mais d’anticiper une ambition future pleinement assumée.

Cette lecture est partagée par plusieurs grandes voix du football mondial. Thierry Henry estime que le Maroc fait partie des sélections capables de peser lourdement dans un Mondial, tandis que Toni Kroos souligne la maturité technique et mentale affichée par les Lions de l’Atlas sur la scène internationale.

Même les futurs adversaires abordent désormais le Maroc avec un respect évident. À l’approche du tournoi, Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a reconnu la difficulté que représente une confrontation face à une équipe aussi organisée et expérimentée.

Placés dans un groupe relevé lors de la Coupe du monde 2026, les Marocains ne seront pas évalués sur leur capacité à surprendre, mais sur leur faculté à confirmer leur place parmi l’élite mondiale. Une nuance fondamentale qui traduit l’évolution du statut des Lions de l’Atlas.

Demi-finaliste en 2022, performant à tous les niveaux, doté d’un projet solide et reconnu par la FIFA, le Maroc aborde désormais le mondial 2026 avec le statut d’équipe favorite.