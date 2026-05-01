Mercato : le Barça et le PSG prêts à s’arracher un nouveau joyau de Dortmund

Chaque saison, le Borussia Dortmund sort une nouvelle pépite. Et visiblement, l’été 2026 ne fera pas exception. Un nom commence déjà à circuler avec insistance sur le marché : celui de Samuele Inacio, jeune talent offensif de 18 ans qui attire les regards des plus grands clubs européens.

Selon plusieurs sources concordantes, deux géants sont déjà à l’affût : le FC Barcelona et le Paris Saint-Germain. Une bataille qui ne fait que commencer… mais qui pourrait rapidement s’enflammer.

Si Inacio suscite autant d’intérêt, ce n’est pas un hasard. Le jeune Italien possède une qualité devenue précieuse dans le football moderne : la polyvalence. Attaquant axial, ailier, second attaquant ou même milieu offensif, il est capable d’occuper presque tous les postes du secteur offensif.

Chez les jeunes, ses statistiques parlent pour lui : 10 buts et 2 passes décisives cette saison. Mais c’est surtout son évolution qui impressionne. Lancé en équipe première en février, il a déjà gratté plusieurs minutes en Bundesliga, preuve que le staff allemand croit fermement en son potentiel.

À Dortmund, on ne s’y trompe pas. Le club, réputé pour polir des diamants bruts, voit en lui un futur grand. Et veut éviter de revivre les scénarios du passé.

Barça et PSG déjà en embuscade

Du côté du Barça comme du PSG, la stratégie est claire : anticiper. Dans un marché où les prix explosent, recruter tôt les talents émergents est devenu une priorité. Et Samuele Inacio coche toutes les cases : jeune, technique, adaptable… et encore accessible financièrement.

Estimé à environ 3 millions d’euros, son prix pourrait rapidement s’envoler si sa progression se confirme. Un détail qui pousse les deux clubs à surveiller le dossier de très près.

Face à cette menace, Dortmund a déjà pris les devants. L’objectif est simple : lui faire signer son premier contrat professionnel pour verrouiller son avenir et éviter un départ prématuré.

Un été décisif en perspective

Le dossier Inacio pourrait devenir l’un des feuilletons inattendus du prochain mercato. Entre la volonté du club allemand de le conserver et l’intérêt grandissant des cadors européens, tous les scénarios restent possibles.

Une chose est sûre : le talent est là. Et dans le football d’aujourd’hui, cela suffit souvent à déclencher une guerre de géants.

Reste à savoir qui dégainera en premier… et surtout, qui aura le dernier mot.