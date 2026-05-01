Real Madrid : José Mourinho sort du silence et refroidit les rumeurs

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid ces derniers jours, José Mourinho a tenu à clarifier sa situation.

Interrogé en conférence de presse avant la rencontre entre le Benfica et Famalicão, le technicien portugais a livré une réponse limpide, mettant un coup d’arrêt aux spéculations.

« Personne du Real Madrid ne m’a contacté », a-t-il assuré d’entrée, avec une fermeté rare.

Une déclaration qu’il a ensuite répétée presque mot pour mot face à l’insistance des journalistes. Habitué aux rumeurs depuis de nombreuses années, le “Special One” n’a laissé aucune place à l’interprétation : « Il n’y a rien avec le Real », a-t-il insisté.

Une sortie médiatique maîtrisée, fidèle au style Mourinho, qui préfère s’appuyer sur des faits concrets plutôt que d’alimenter le feuilleton. Car malgré son nom régulièrement associé à la succession sur le banc madrilène, aucune discussion n’aurait été engagée à ce stade.

Mourinho se réfugie derrière son contrat

Au-delà des rumeurs, l’ancien entraîneur du Real Madrid rappelle surtout qu’il est pleinement engagé avec Benfica. « Il me reste un an de contrat », a-t-il souligné, balayant toute idée de départ imminent. Une manière de réaffirmer sa position tout en évitant de fermer totalement la porte à l’avenir.

Interrogé sur son attachement au club lisboète, Mourinho a également livré une réflexion plus globale sur la stabilité dans le football moderne.

« Plus un entraîneur reste longtemps, plus il laisse son empreinte », a-t-il expliqué, citant notamment les exemples d’Arsenal ou de Manchester City.

Un message qui en dit long sur sa vision du métier, mais qui peut aussi être interprété comme une réponse indirecte aux spéculations. À l’heure actuelle, le technicien portugais ne semble pas prêt à s’inscrire dans un nouveau projet à court terme.

Malgré tout, son nom continue de circuler avec insistance à Madrid. Et dans un football où tout peut basculer rapidement, difficile d’écarter totalement un possible retour. Mais pour l’instant, José Mourinho a choisi la prudence… et le silence des faits.