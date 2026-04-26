Real Madrid : Guti refroidit la piste José Mourinho

Alors que le nom de José Mourinho circule avec insistance du côté du Real Madrid, Guti a pris position sur un éventuel retour du technicien portugais. Et l’ancien Madrilène n’est clairement pas convaincu.

La saison décevante du Real Madrid relance les spéculations autour de l’avenir du banc merengue. Dans ce contexte, un nom bien connu refait surface : celui de José Mourinho. Mais du côté des anciens de la maison blanche, l’enthousiasme est loin d’être partagé.

Interrogé sur cette possibilité, Guti a rapidement calmé le jeu. L’ancien milieu offensif estime que le Special One ne correspond plus aux exigences actuelles du club madrilène.

« Mourinho est un grand entraîneur, mais je pense qu’il n’est plus à son apogée », a-t-il lâché au micro de DAZN, pointant notamment ses dernières expériences sur les bancs européens.

Un Real Madrid en quête d’un nouveau souffle

Dans une période où le club cherche à se réinventer, Guti privilégie des profils plus en phase avec la dynamique actuelle du football européen. Selon lui, il existe aujourd’hui des techniciens plus adaptés pour relancer la machine madrilène.

« Il y a des entraîneurs en meilleure forme que Mourinho ou que je recruterais »,

a-t-il ajouté, fermant clairement la porte à un retour du Portugais.

Reste à savoir quelle direction prendra le Real Madrid dans les prochaines semaines. Une chose est sûre : le débat autour du futur entraîneur est déjà bien lancé.