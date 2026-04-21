Real Madrid : Mourinho et Nagelsmann se positionnent déjà pour le banc

Le Real Madrid prépare déjà l’avenir. Plusieurs entraîneurs de renom, dont José Mourinho et Julian Nagelsmann, ont été proposés pour prendre les rênes du club madrilène.

En coulisses, le Real Madrid anticipe déjà un possible changement sur son banc. Selon plusieurs sources espagnoles, la direction merengue souhaite miser sur un entraîneur expérimenté, capable de répondre aux exigences d’un club habitué aux titres.

Dans ce contexte, deux noms bien connus du football européen ont récemment émergé : José Mourinho et Julian Nagelsmann.

Mourinho propose ses services

Selon la presse espagnole, José Mourinho aurait lui-même manifesté son intérêt pour un retour à Madrid. L’entraîneur portugais, passé par la Casa Blanca entre 2010 et 2013, connaît parfaitement l’environnement du club.

Son profil colle à la recherche des dirigeants : expérience, palmarès et capacité à gérer la pression des grands rendez-vous. Toutefois, sa situation actuelle et les orientations du club rendent cette piste encore incertaine.

Nagelsmann aussi dans la course

De son côté, Julian Nagelsmann, actuel sélectionneur de l’Allemagne, aurait également été proposé au Real Madrid. L’ancien coach du Bayern Munich incarne un profil plus moderne, axé sur le jeu et le développement des jeunes talents.

Mais pour l’instant, ni l’Allemand ni Mourinho ne semblent en pole position. D’autres profils comme Mauricio Pochettino ou Didier Deschamps seraient également étudiés par la direction madrilène.

Le chantier du futur entraîneur est lancé à Madrid, et la bataille s’annonce déjà intense en coulisses.