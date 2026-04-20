Coup du Monde 2026 : le Maroc en tête des équipes les plus jeunes

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, les tendances se dessinent déjà. Plusieurs nations africaines se distinguent avec des effectifs parmi les plus jeunes du tournoi.

La Coupe du monde 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, s’annonce comme un tournant. Avec 48 équipes engagées, cette édition inédite mettra en lumière des stratégies différentes : certains pays misent sur l’expérience, d’autres sur la jeunesse.

Selon une analyse de Cezary Kawecki, plusieurs sélections africaines font le pari de la nouvelle génération. Et certaines dominent même ce classement mondial.

Le Maroc en tête, l’Afrique bien représentée

Le Maroc affiche l’effectif le plus jeune du tournoi avec une moyenne d’âge de 25,2 ans. Une donnée qui confirme la transition opérée ces dernières années par les Lions de l’Atlas.

Derrière, la Tunisie (25,5), la Côte d’Ivoire (25,8) et l’Algérie (25,9) complètent un top 5 largement dominé par l’Afrique. Une tendance forte qui témoigne d’un renouvellement profond des effectifs sur le continent.

Au-delà du podium, d’autres sélections africaines se positionnent dans la première moitié du classement : le Ghana, l’Afrique du Sud et le Sénégal confirment également cette orientation vers des groupes rajeunis.

Ce choix stratégique n’est pas anodin. Miser sur des joueurs jeunes, c’est parier sur l’intensité, la projection et la capacité à enchaîner les matchs dans un tournoi particulièrement long.

Toutes les équipes ne suivent pas cette logique. Plusieurs sélections arrivent au Mondial avec des effectifs nettement plus expérimentés.

L’Égypte (29 ans), l’Iran (29,3), le Panama (29,6) et la Colombie (29,7) ferment la marche avec les groupes les plus âgés de la compétition.

Entre ces deux extrêmes, des nations comme la France, le Brésil ou encore les Pays-Bas se situent autour des 27 ans, dans une zone d’équilibre entre jeunesse et expérience.

À l’approche du Mondial, une question se pose déjà : la fraîcheur des jeunes effectifs fera-t-elle la différence face à l’expérience des grandes nations ? Réponse sur le terrain en 2026.

Voici le classement complet

1. Maroc — 25,2

2. Tunisie — 25,5

3. Côte d’Ivoire — 25,8

4. Équateur — 25,9

5. Algérie — 25,9

6. États-Unis — 26,3

7. Japon — 26,4

8. Suède — 26,4

9. Canada — 26,5

10. Belgique — 26,5

11. Irak — 26,5

12. Espagne — 26,6

13. Ghana — 26,7

14. Afrique du Sud — 26,8

15. Sénégal — 26,8

16. Bosnie-Herzégovine — 26,9

17. France — 26,9

18. Brésil — 27,0

19. Pays-Bas — 27,0

20. Norvège — 27,0

21. Jordanie — 27,0

22. Portugal — 27,0

23. Australie — 27,1

24. Angleterre — 27,2

25. Nouvelle-Zélande — 27,5

26. Turquie — 27,7

27. Haïti — 27,7

28. Mexique — 27,8

29. Qatar — 27,8

30. Ouzbékistan — 27,8

31. Suisse — 27,9

32. Curaçao — 27,9

33. Arabie saoudite — 27,9

34. Allemagne — 28,0

35. Argentine — 28,0

36. Corée du Sud — 28,1

37. République tchèque — 28,1

38. Croatie — 28,2

39. Autriche — 28,3

40. Cap-Vert — 28,4

41. Uruguay — 28,4

42. RD Congo — 28,4

43. Écosse — 28,6 44. Paraguay — 28,8

45. Égypte — 29,0

46. Iran — 29,3

47. Panama — 29,6

48. Colombie — 29,7