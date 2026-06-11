Coupe du monde 2026 : le Maroc perd deux cadres à quelques jours du choc contre le Brésil

Terrible nouvelle pour les Lions de l’Atlas. À l’approche de leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, le Maroc devra composer sans Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli. Deux forfaits majeurs qui fragilisent les ambitions de Mohamed Ouahbi avant le rendez-vous face au Brésil.

Le rêve mondialiste du Maroc débute par une mauvaise nouvelle. Alors que les Lions de l’Atlas s’apprêtent à défier le Brésil pour leur premier match de la Coupe du monde 2026 samedi 13 juin, la sélection marocaine a perdu deux de ses joueurs les plus importants. Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli ne participeront finalement pas au tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Si la Fédération royale marocaine de football n’avait pas encore communiqué officiellement au moment des premières informations, les modifications enregistrées sur les plateformes de la FIFA ont rapidement confirmé la tendance. Les noms de Marwane Saadane et Amine Sbaï sont désormais apparus dans la liste des 26 joueurs retenus pour défendre les couleurs du royaume.

🚨Officiel: 🔴🟢🇲🇦 #EN | ❗️Officiel: Marwane Saadane et Amine Sbaï remplacent Nayef Aguerd et Abdé dans la liste des 26 pour la Coupe du Monde. — Santi Aouna (@Santi_J_FM)

11 juin 2026

Le pari d’Aguerd n’a pas suffi

Pour Nayef Aguerd, l’immense déception est à la hauteur des sacrifices consentis ces derniers mois. Le défenseur central avait pourtant tout tenté pour revenir à temps. Éloigné des terrains depuis le mois de mars, l’ancien joueur de West Ham avait choisi de se faire opérer avant de poursuivre sa rééducation au Maroc avec un objectif clair : être prêt pour le Mondial.

Ces derniers jours, des images diffusées sur les réseaux sociaux le montraient même à l’entraînement avec ses coéquipiers, alimentant l’espoir des supporters marocains. Mais les examens médicaux et les dernières évaluations physiques ont finalement conduit le staff à renoncer à prendre le moindre risque.

Son absence constitue un coup dur considérable. Depuis plusieurs années, Aguerd s’est imposé comme l’un des leaders défensifs des Lions de l’Atlas, notamment lors de l’épopée historique du Maroc jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Abde Ezzalzouli, l’autre mauvaise nouvelle

Le forfait d’Abde Ezzalzouli est lui aussi un véritable crève-cœur. Blessé au genou lors du dernier match de préparation contre la Norvège, l’ailier du Betis Séville nourrissait encore l’espoir de participer au tournoi après la phase de groupes.

Pendant plusieurs jours, le staff marocain avait envisagé de conserver le joueur dans l’effectif afin de bénéficier de son talent lors des matches à élimination directe. Finalement, la décision a été prise de le remplacer afin de disposer d’un groupe pleinement opérationnel dès le début de la compétition.

À seulement 24 ans, Abde représente pourtant l’un des symboles de cette génération marocaine ambitieuse, capable de faire basculer un match grâce à sa vitesse, sa percussion et son imprévisibilité dans les derniers mètres.

Le Maroc face à son premier grand défi

Ces deux forfaits interviennent au pire moment pour Mohamed Ouahbi. Le sélectionneur marocain préparait depuis plusieurs semaines son entrée en lice face au Brésil, l’un des grands favoris de cette Coupe du monde.

Perdre simultanément un patron défensif et un élément offensif capable de faire des différences complique considérablement la tâche des Lions de l’Atlas. Toutefois, l’histoire récente du football marocain a démontré que cette sélection savait souvent se transcender dans l’adversité.

En 2022, peu d’observateurs imaginaient le Maroc atteindre le dernier carré mondial. Quatre ans plus tard, les Lions de l’Atlas abordent ce nouveau rendez-vous avec des ambitions élevées malgré les coups du sort. Le défi s’annonce immense, mais le football marocain a déjà prouvé qu’il excellait lorsque personne ne l’attendait.