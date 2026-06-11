Coupe du monde 2026 : Warren Zaïre-Emery interdit d’accès à une partie de l’hôtel des Bleus

À seulement 20 ans, Warren Zaïre-Emery découvre une situation pour le moins insolite aux États-Unis. Arrivé avec l’équipe de France dans son camp de base de Boston, le milieu du PSG pourrait se voir interdire l’accès à une partie de l’hôtel des Bleus en raison de la législation américaine.

Les joueurs de l’équipe de France ont posé leurs valises à Boston, où ils ont établi leur camp de base pour la Coupe du monde 2026. Dans un cadre luxueux, au sein d’un prestigieux hôtel cinq étoiles, les hommes de Didier Deschamps vont préparer leur quête d’un troisième titre mondial après ceux de 1998 et 2018.

Mais parmi les nombreuses anecdotes qui accompagnent les premiers jours des Bleus aux États-Unis, une situation particulière concerne Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain pourrait en effet être privé d’accès à l’un des espaces les plus fréquentés de l’établissement.

Une règle américaine qui surprend

Si le football rassemble les cultures du monde entier, chaque pays conserve ses propres habitudes et sa propre législation. Aux États-Unis, l’âge légal pour consommer de l’alcool est fixé à 21 ans dans l’ensemble du pays.

Cette règle entraîne parfois des situations étonnantes pour les sportifs étrangers. Dans le Massachusetts, où séjourne l’équipe de France, les personnes de moins de 21 ans peuvent être interdites d’accès à certains espaces où de l’alcool est servi.

Conséquence : Warren Zaïre-Emery, qui n’a pas encore fêté son 21e anniversaire, pourrait théoriquement ne pas être autorisé à entrer dans le bar de l’hôtel choisi par la délégation française.

Une situation qui contraste avec la réglementation française, où la majorité est fixée à 18 ans. Pour le jeune international, cette découverte constitue sans doute l’une des curiosités de cette Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Warren Zaïre-Emery face à une anecdote inattendue

Dans le vestiaire tricolore, Warren Zaïre-Emery occupe une place particulière. Révélé très tôt au plus haut niveau avec le PSG, il est devenu l’un des symboles de la nouvelle génération du football français.

Son ascension fulgurante rappelle celles de Kylian Mbappé u encore de Paul Pogba avant lui. Malgré son jeune âge, il possède déjà une solide expérience des grands rendez-vous européens et internationaux.

C’est précisément cette jeunesse qui le place aujourd’hui dans une situation inhabituelle. Alors que plusieurs de ses coéquipiers pourront profiter librement des installations de l’hôtel, lui pourrait se retrouver confronté à une restriction administrative liée uniquement à son âge.

Une exception reste possible

L’histoire pourrait toutefois connaître une issue favorable. Selon les informations relayées sur place, le bar concerné est directement relié au restaurant de l’établissement.

Cette configuration pourrait permettre aux responsables de l’hôtel ou aux autorités locales d’accorder une dérogation ou une tolérance particulière pour les membres de la délégation française.

Quoi qu’il en soit, cette anecdote illustre parfaitement les différences culturelles que les sélections découvrent lors d’une Coupe du monde organisée sur plusieurs continents. Entre préparation sportive, adaptation au décalage horaire et découverte des spécificités locales, les Bleus vivent déjà leur première histoire américaine.

Et si Warren Zaïre-Emery ne peut finalement pas franchir la porte de ce célèbre bar de Boston, nul doute qu’il préférera écrire les plus beaux souvenirs de son Mondial sur les terrains plutôt que dans les salons de son hôtel.