Casemiro : « Mon seul désir était de rejoindre l’Inter Miami »

Nouvelle recrue de l’Inter Miami, Casemiro a levé le voile sur les coulisses de son arrivée en MLS. Le milieu brésilien affirme avoir écarté une offre du LA Galaxy, car il n’avait qu’une seule destination en tête.

Après plusieurs semaines de spéculations, Casemiro a finalement rejoint l’Inter Miami. Un choix qui n’a rien laissé au hasard. Présenté officiellement par son nouveau club, l’ancien milieu de terrain de Manchester United a expliqué qu’il avait refusé d’autres propositions afin de réaliser son objectif.

Le Brésilien assure notamment avoir décliné les avances du LA Galaxy, l’un des clubs les plus prestigieux de Major League Soccer.

🚨🇺🇸 Casemiro: “I told LA Galaxy long time ago that my only desire was to join Inter Miami”. “I was clear about that”. — Fabrizio Romano

24 juillet 2026

Face aux médias, Casemiro n’a laissé aucune place au doute concernant ses intentions. Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a expliqué qu’il avait rapidement fait connaître sa décision aux dirigeants du LA Galaxy.

« J’ai dit au LA Galaxy il y a longtemps que mon seul désir était de rejoindre l’Inter Miami. J’ai été très clair à ce sujet. »

Des propos qui illustrent la détermination du milieu brésilien à rejoindre le projet porté par David Beckham.

Le projet de l’Inter Miami a fait la différence

Ces dernières saisons, l’Inter Miami s’est imposé comme la destination privilégiée de nombreuses stars du football mondial. L’arrivée de Lionel Messi a profondément changé la dimension du club floridien, rapidement rejoint par plusieurs anciens cadres du FC Barcelone.

Casemiro a lui aussi été séduit par cette ambition sportive. Malgré l’intérêt du LA Galaxy, le Brésilien n’a jamais envisagé une autre destination en MLS.

Son arrivée apporte une expérience considérable au milieu de terrain de Miami. Habitué aux grands rendez-vous, l’ancien joueur du Real Madrid possède l’un des plus beaux palmarès du football européen.

Un nouveau défi après l’Europe

À 34 ans, Casemiro ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Après avoir tout gagné avec le Real Madrid puis évolué sous les couleurs de Manchester United, le milieu défensif entend désormais relever un nouveau défi aux États-Unis.

Son expérience, son leadership et sa culture de la gagne seront des atouts majeurs pour l’Inter Miami, qui ambitionne de continuer à dominer la MLS tout en briguant de nouveaux titres sur la scène nord-américaine.

Une chose est désormais certaine : malgré les sollicitations d’autres franchises, Casemiro n’avait qu’une seule destination en tête. Son avenir s’écrira bien sous le maillot rose de l’Inter Miami.