Messi prolonge à l’Inter Miami jusqu’en 2028 : le roi reste à la maison

La légende continue. À 38 ans, Lionel Messi a officiellement prolongé son contrat avec l’Inter Miami jusqu’en 2028.

L’annonce, confirmée par le club floridien ce jeudi, scelle un nouveau chapitre de l’histoire entre la MLS et celui que beaucoup considèrent comme le plus grand joueur de tous les temps. L’Argentin pourrait donc évoluer jusqu’à ses 41 ans sous le maillot rose.

Arrivé en 2023 après une carrière européenne hors normes, Messi n’a rien perdu de sa magie. Sous les ordres de son ancien coéquipier Javier Mascherano, désormais entraîneur du club, le capitaine de la sélection argentine reste la pierre angulaire du projet de l’Inter Miami.

Mascherano n’a d’ailleurs pas caché son admiration : « Le voir heureux et compétitif, c’est tout ce qu’on souhaite. Quand l’équipe tourne bien, il s’épanouit, et quand il s’épanouit, tout le monde en profite », a-t-il déclaré face à la presse.

Ce nouveau contrat illustre la volonté commune de prolonger le rêve américain. L’Inter Miami, troisième de la conférence Est, s’apprête à disputer les play-offs face à Nashville dans une série au meilleur des trois matchs. L’international argentin, auteur d’une saison remarquable, continue d’attirer les foules et d’élever le niveau du championnat nord-américain, devenu en partie grâce à lui un véritable centre d’intérêt mondial.

Une dernière danse jusqu’en 2028

À quatre ans du terme de ce nouveau bail, Lionel Messi pourrait disputer ses dernières saisons professionnelles à Miami, où il a trouvé un équilibre rare entre performance et sérénité. Son influence dépasse désormais le cadre sportif : record d’audience, explosion du merchandising, affluence historique dans les stades… La « Messimania » ne faiblit pas.

Alors que d’autres stars envisagent la retraite ou des reconversions, Messi semble vouloir continuer tant que le plaisir est là. Et à ce rythme, il pourrait bien offrir à l’Inter Miami le premier titre MLS de son histoire avant de tirer sa révérence. À 41 ans, le roi du football n’a décidément pas dit son dernier mot.