Larmes, émotion et aveux : Messi laisse planer un immense doute sur 2026

Après avoir marqué un doublé contre le Venezuela, Leonel Messi a laissé planer le doute sur sa participation au Mondial 2026. Entre émotion et lucidité, la star argentine a confessé vivre « au jour le jour » et ne pas se projeter plus loin.

L’essentiel Messi a inscrit deux buts lors de la victoire 3-0 de l’Argentine face au Venezuela à Buenos Aires.

Ému, il a évoqué un possible dernier match officiel sur le sol argentin et avoué que le Mondial 2026 paraît hors de portée.

À 38 ans, il assure prendre les choses « match après match », tout en restant attaché au maillot albiceleste.

Le Monumental de Buenos Aires a vibré pour Leo Messi, mais l’émotion a vite laissé place à l’inquiétude. Auteur d’un doublé face au Venezuela (3-0) en éliminatoires sud-américains, l’attaquant argentin a tenu des propos qui sonnent comme un avertissement. « J’essaie de me sentir bien et d’être honnête avec moi-même. Si je ne vais pas bien, je passe un mauvais moment et je préfère ne pas l’être », a-t-il confié à Telefe.

Les larmes de Messi, après ce qui pourrait être son ultime apparition officielle à domicile, ont marqué les esprits. « Je savais que c’était le dernier match ici pour marquer des points. J’ai vécu beaucoup de choses sur ce terrain, mais c’est toujours un plaisir de jouer avec nos supporters. »

Le Mondial 2026 en pointillé

À 38 ans, l’ancien joueur du Barça et du PSG a reconnu qu’une présence à la Coupe du monde 2026 reste très incertaine. « Je l’ai dit après la dernière Coupe du monde : vu mon âge, la chose la plus logique est que je n’y arrive pas. Nous y sommes déjà, je suis enthousiaste, mais ça se joue au jour le jour. »

Messi, qui a confirmé qu’il ne participerait pas au déplacement en Équateur afin de se reposer, avance avec prudence. « Neuf mois passent très vite, mais c’est aussi beaucoup. Je dois faire une bonne pré-saison. Évidemment, je ne suis pas prêt à quitter le maillot, ce n’est pas quelque chose que j’aime, mais le temps passe et j’en suis dépendant. »

Dans un moment d’introspection, le capitaine argentin a souligné ce que représente pour lui cette fin de cycle.

« Pendant de nombreuses années, j’ai eu l’amour à Barcelone, et mon rêve était de le retrouver dans mon pays. Beaucoup de choses ont été dites, mais je garde toutes les bonnes. »

Si l’avenir du joueur de l’Inter Miami en sélection reste suspendu à son état physique, une certitude demeure : chaque apparition avec l’Albiceleste sera désormais vécue comme un possible adieu. Et l’Argentine, elle, retient son souffle.