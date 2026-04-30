Real Madrid : la blessure de Kylian Mbappé inquiète, mais Didier Deschamps peut souffler

Touché lors du match face au Real Betis, la blessure de Kylian Mbappé le rend désormais indisponible pour une durée déjà déterminée. Si l’inquiétude était réelle à l’approche de la Coupe du monde 2026, les dernières nouvelles en provenance du Real Madrid se veulent plutôt rassurantes.

Sorti sur blessure lors du nul face au Betis (1-1), l’attaquant français souffre d’une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Le club madrilène a rapidement communiqué après les examens médicaux, confirmant une absence de plusieurs semaines.

Un coup dur pour les Merengue dans cette fin de saison, mais aussi une source d’inquiétude pour l’équipe de France à quelques semaines du Mondial.

Selon les dernières informations, suite à la blessure de Kylian Mbappé il devrait faire son retour à la mi-mai. Un timing qui lui permettrait de rejouer avant la fin de la saison de Liga, dont la dernière journée est prévue le 24 mai.

En revanche, sa participation au Clasico face au FC Barcelone, programmé le 10 mai, semble très compromise. Le staff madrilène ne souhaite prendre aucun risque avec sa star.

Didier Deschamps peut respirer

Cette évolution est une bonne nouvelle pour Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus devrait pouvoir compter sur son capitaine pour le rassemblement prévu le 28 mai, juste avant le début de la Coupe du monde.

Dans un contexte où chaque pépin physique est scruté à la loupe, le calendrier de récupération de Mbappé apparaît finalement compatible avec une participation au tournoi.

Si cette blessure de Kylian Mbappé prive temporairement le Real Madrid de son joueur clé, elle ne devrait pas compromettre les ambitions internationales du Français. À condition, bien sûr, que sa reprise se déroule sans accroc.

À quelques semaines du rendez-vous mondial, Mbappé va désormais entrer dans une phase décisive : celle de la récupération… avant de retrouver son rôle de leader sur la scène internationale.