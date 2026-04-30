PSG : Achraf Hakimi forfait pour le retour face au Bayern

Le Paris Saint-Germain devra faire sans l’un de ses hommes forts pour un rendez-vous décisif. Blessé lors du match aller spectaculaire face au Bayern Munich, Achraf Hakimi est contraint de déclarer forfait pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Un coup dur majeur pour le club parisien.

Touché à la cuisse droite lors de la victoire folle du PSG (5-4) au match aller, Achraf Hakimi sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le latéral marocain ne pourra donc pas prendre part au déplacement à l’Allianz Arena, où se jouera une qualification pour la finale.

Un timing cruel pour Paris. Car dans une rencontre aussi ouverte et intense, la vitesse, l’impact et l’expérience d’Hakimi auraient été des atouts précieux face à l’armada bavaroise.

En l’absence de son piston droit titulaire, Luis Enrique va devoir revoir ses plans. Une solution semble déjà se dessiner : Warren Zaïre-Emery, habituellement utilisé au milieu, pourrait être repositionné sur le côté droit de la défense.

Un choix qui en dit long sur l’importance d’Hakimi dans le système parisien. Véritable dynamiteur de couloir, il est l’un des joueurs les plus utilisés cette saison et un élément clé dans les phases offensives comme défensives.

Un PSG fragilisé avant Munich

Ce forfait vient fragiliser un PSG déjà sous pression avant ce choc retour. Malgré leur avantage acquis à l’aller, les Parisiens savent que rien n’est joué face à un Bayern capable de renverser n’importe quelle situation à domicile.

Sans Hakimi forfait, le PSG perd une arme majeure dans les transitions rapides, mais aussi une solution précieuse pour contenir les offensives adverses.

Tout reste ouvert avant cette deuxième manche explosive. Le PSG devra montrer un visage solide et discipliné pour espérer valider son billet pour la finale.

Mais une chose est sûre : l’absence d’Achraf Hakimi pourrait peser lourd dans la balance au moment de faire les comptes.