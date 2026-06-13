PSG : Ousmane Dembélé révèle son poste préféré

Longtemps considéré comme l’un des meilleurs ailiers du football mondial, Ousmane Dembélé révèle son poste préféré. Sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, l’international français est régulièrement utilisé dans une position plus axiale, un changement qui semble parfaitement lui convenir.

Interrogé par Marca sur son positionnement et son rôle avec le PSG et l’équipe de France, le joueur de 29 ans a apporté des précisions intéressantes sur l’évolution de son jeu.

🚨 OUSMANE DEMBÉLÉ PREND LA DÉFENSE DE SON CAPITAINE EN BLEUS, KYLIAN MBAPPÉ. 🫂🇫🇷 — Actu Foot (@ActuFoot_)

12 juin 2026

Au cours de l’entretien, le Français a reconnu que son rôle au PSG diffère légèrement de celui qu’il occupe traditionnellement avec les Bleus.

« Je pense que c’est difficile à comparer, mais au Paris Saint-Germain, je joue davantage dans l’axe et je cours probablement plus », a-t-il expliqué.

Une déclaration qui confirme ce que les observateurs constatent depuis plusieurs mois. Luis Enrique utilise fréquemment Dembélé comme faux numéro 9 ou attaquant libre capable de décrocher entre les lignes, plutôt que comme simple ailier collé à la ligne de touche.

Cette position lui permet de toucher davantage de ballons, de participer à la construction du jeu et d’exploiter sa qualité de dribble dans les zones les plus dangereuses du terrain.

Dembélé révèle son poste préféré

Cette évolution tactique a transformé le profil de Dembélé. Connu à ses débuts pour sa vitesse et sa capacité à éliminer sur les ailes, l’ancien joueur du Borussia Dortmund est devenu un attaquant beaucoup plus complet.

Au PSG, il participe désormais activement au pressing, aux transitions offensives et à l’animation du jeu dans l’axe.

« À chaque match, je veux tout donner et aider l’équipe », a-t-il insisté.

Le Français a toutefois reconnu que certains de ses coéquipiers étaient encore plus impressionnants dans l’effort physique.

« Je sais que Désiré Doué a parcouru 15 kilomètres lors de la finale de Ligue des champions, c’est incroyable. Moi, je ne cours pas autant. »

Si Dembélé semble apprécier son rôle axial à Paris, il n’entend pas pour autant se limiter à une seule position.

Le capitaine offensif des Bleus estime pouvoir évoluer partout sur le front de l’attaque.

« Je peux jouer un peu aux deux postes », a-t-il expliqué avant d’élargir encore davantage le champ des possibilités.

« Avec l’équipe de France, je peux jouer à gauche, à droite ou dans l’axe, un peu comme au Paris Saint-Germain. »

Cette polyvalence constitue un atout majeur pour Didier Deschamps à l’approche de la Coupe du monde 2026. Peu de joueurs de l’effectif français sont capables d’occuper avec autant d’efficacité les trois postes offensifs.

Didier Deschamps profite de cette flexibilité

Dembélé a également révélé que le sélectionneur français avait déjà expérimenté plusieurs schémas tactiques afin de profiter de cette polyvalence.

Lors du rassemblement de mars, les Bleus avaient notamment évolué avec un système plus mobile dans lequel les attaquants échangeaient régulièrement leurs positions.

« Nous avons essayé de déstabiliser l’adversaire et d’être moins prévisibles afin d’avoir plus d’options offensives », a-t-il expliqué.

Une stratégie qui pourrait être reproduite pendant la Coupe du monde, notamment avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué ou Bradley Barcola capables eux aussi de permuter constamment.

Depuis son repositionnement progressif dans l’axe, Dembélé semble avoir franchi un nouveau cap dans sa carrière. Plus influent dans le jeu, plus décisif devant le but et plus impliqué dans les phases collectives, il est devenu l’un des leaders techniques du PSG et de l’équipe de France.

Sans renier ses qualités d’ailier, le Français semble aujourd’hui s’épanouir davantage dans un rôle libre au cœur de l’attaque.

Une évolution qui pourrait être déterminante pour les ambitions des Bleus lors de cette Coupe du monde 2026, où Dembélé devrait occuper une place centrale dans les plans de Didier Deschamps.