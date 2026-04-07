FC Barcelone : Toni Kroos encore impressionné par Lamine Yamal

Lamine Yamal continue de faire l’unanimité. Même Toni Kroos, pourtant réputé exigeant, n’a pas tari d’éloges sur le prodige du Barça.

Lamine Yamal confirme match après match qu’il n’est pas un talent comme les autres. Auteur de performances remarquées avec le FC Barcelone, le jeune ailier espagnol attire désormais l’admiration des plus grands noms du football.

Parmi eux, Toni Kroos. L’ancien milieu du Real Madrid, connu pour ses analyses tranchées, n’a pas hésité à désigner Yamal comme le plus grand talent actuel du football mondial.

Kroos totalement conquis

Interrogé récemment, l’international allemand n’a pas mis longtemps à trancher : pour lui, Lamine Yamal est au-dessus du lot.

« Lamine Yamal est le plus gros talent du football mondial en ce moment ».

Un avis qu’il avait déjà exprimé auparavant. « Ce qu’il fait à 17 ans n’est pas normal », avait-il confié après l’Euro 2024, marqué par l’émergence du jeune Espagnol.

Une reconnaissance forte venant d’un joueur réputé pour son exigence et sa lecture du jeu.

Le prodige du FC Barcelone est en passe de vivre une saison exceptionnelle. Leader en Liga, le Barça vise également la Ligue des champions, avec un quart de finale à disputer contre l’Atlético de Madrid.

En cas de qualification, un choc face à Arsenal pourrait se profiler en demi-finale.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal pourrait rapidement empiler les titres majeurs. Déjà champion d’Europe avec l’Espagne, il se positionne aussi comme un candidat sérieux pour la Coupe du monde 2026.

S’il poursuit sur cette trajectoire, le jeune ailier pourrait très vite s’imposer comme l’un des visages du football mondial.

Et visiblement, pour Toni Kroos, le débat est déjà tranché.