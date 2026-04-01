Espagne – Égypte : Lamine Yamal dénonce des chants racistes dans les tribunes

Le jeune prodige espagnol Lamine Yamal a réagi avec fermeté après des chants visant les musulmans lors du match amical entre l’Espagne et l’Égypte.

Lamine Yamal n’a pas laissé passer. Au lendemain de la rencontre amicale entre l’Espagne et l’Égypte, disputée le 31 mars, l’ailier du FC Barcelone a pris la parole pour dénoncer des chants entendus dans les tribunes. En cause, un slogan repris par certains supporters : « celui qui ne saute pas est musulman ».

Sur ses réseaux sociaux, le joueur de 18 ans a tenu à répondre sans détour. « Je suis musulman, alhamdulillah », a-t-il d’abord rappelé, avant de dénoncer un comportement qu’il juge inacceptable, même s’il ne se sentait pas directement visé.

« Utiliser une religion comme insulte, c’est raciste »

Dans son message, Yamal insiste sur le fond du problème : l’utilisation d’une religion comme élément de moquerie ou d’insulte dans un stade.

« Je sais que ce chant était destiné à l’équipe adverse et non à moi personnellement, mais en tant que musulman, je le trouve irrespectueux et intolérable », a-t-il expliqué.

Le joueur va plus loin, en interpellant directement les auteurs de ces chants. « Utiliser une religion comme insulte sur un terrain vous rend ignorants et racistes », a-t-il affirmé, appelant à davantage de respect dans le football.

Dans un contexte où les questions de discrimination restent sensibles dans les stades européens, cette prise de position s’inscrit dans une tendance plus large. De plus en plus de joueurs prennent publiquement position face aux dérives observées dans les tribunes.

Yamal, lui, rappelle l’essentiel : « Le football est fait pour s’amuser et soutenir son équipe, pas pour manquer de respect aux gens pour ce qu’ils sont ou ce en quoi ils croient ».

Malgré cet épisode, l’international espagnol a tenu à remercier les supporters présents, donnant rendez-vous pour la prochaine échéance : la Coupe du monde 2026.