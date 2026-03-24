Mohamed Salah : son agent met les choses au clair sur son avenir

Alors que son départ de Liverpool est désormais acté, Mohamed Salah entretient encore le flou autour de sa prochaine destination. Son entourage a tenu à faire une mise au point.

Après neuf saisons marquées par des performances exceptionnelles sous les couleurs de Liverpool FC, Mohamed Salah s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. À 33 ans, l’international égyptien sera libre à l’issue de la saison, ce qui attise logiquement les convoitises.

Mais si plusieurs pistes circulent, notamment en Arabie saoudite, aucune décision n’aurait encore été prise à ce stade.

Une mise au point claire

Face aux nombreuses rumeurs, son agent Ramy Abbas Issa a tenu à clarifier la situation sur les réseaux sociaux.

« Nous ne savons pas où Mohamed jouera la saison prochaine. Cela signifie également que personne d’autre ne le sait »,

a-t-il affirmé, balayant ainsi les spéculations autour d’un accord déjà conclu.

Un message accompagné d’un avertissement visant certaines sources jugées peu fiables, alors que l’avenir de l’ailier reste au cœur de l’actualité mercato.

Si aucun choix n’est encore arrêté, plusieurs options s’offrent à Mohamed Salah. Des contacts ont notamment été évoqués avec Al-Ittihad Club, preuve de l’intérêt persistant du championnat saoudien pour les grandes stars européennes.

Mais à ce stade, rien n’est signé. Et le feuilleton autour de l’avenir de Salah pourrait bien se prolonger encore plusieurs semaines.

Une certitude demeure : après presque une décennie à Anfield, le prochain chapitre de Mohamed Salah sera scruté avec une attention particulière dans le monde du football.