Liverpool : Mohamed Salah ouvre la porte à un départ, l’Arabie saoudite en embuscade

L’histoire entre Mohamed Salah et Liverpool a rarement été aussi exposée. Si la tempête de décembre semble s’être calmée sur le plan sportif, elle a laissé des traces plus profondes en coulisses. À tel point que l’international égyptien accepte désormais que son entourage explore des pistes jusque-là mises en attente.

Longtemps considéré comme intouchable à Anfield, Salah avait encore choisi la stabilité à l’issue de la saison 2024-2025, en prolongeant son contrat après un exercice individuel de très haut niveau. Mais la dynamique collective de Liverpool s’est nettement dégradée depuis, tout comme la relation entre l’ailier et son entraîneur.

Son passage sur le banc en décembre, suivi de déclarations publiques traduisant une frustration inhabituelle, a marqué un tournant. Même si la parenthèse de la Coupe d’Afrique des Nations a permis un apaisement et un retour dans le onze de départ, le malaise n’a pas totalement disparu.

Des discussions ouvertes avec Al Ittihad

Selon plusieurs sources concordantes, l’entourage de Mohamed Salah a engagé des discussions avec Al Ittihad. Un signal fort, tant le joueur avait jusque-là fermé la porte à un départ vers l’Arabie saoudite, malgré des approches répétées ces dernières années.

Cette fois, la posture est différente. Sans avoir acté une décision définitive, Salah se montre plus réceptif à l’idée d’un nouveau projet. Une évolution qui pourrait satisfaire toutes les parties : Liverpool, en mesure de récupérer une indemnité de transfert conséquente, et le joueur, désireux de reprendre la main sur son avenir.

Al Ittihad traverse une phase de transition. Le club a récemment vu partir plusieurs cadres, dont Karim Benzema et N’Golo Kanté, tandis que Fabinho arrive en fin de cycle contractuel. Dans ce contexte, l’arrivée d’un joueur du calibre de Mohamed Salah représenterait un coup sportif et symbolique majeur.

Pour l’ailier égyptien, l’Arabie saoudite offrirait un environnement où son statut dépasserait largement le cadre sportif, tout en lui garantissant un rôle central dans un projet ambitieux.

Rien n’est encore acté, et Mohamed Salah reste, à ce stade, un joueur de Liverpool. Mais le simple fait que des discussions aient été autorisées illustre un changement notable. Après des années de fidélité quasi absolue aux Reds, l’un des joueurs les plus décisifs de l’ère moderne du club semble désormais envisager sérieusement un nouveau chapitre.