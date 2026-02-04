Mercato : N’Golo Kanté, les coulisses d’un départ inattendu d’Al-Ittihad

Annoncé partant depuis plusieurs semaines, N’Golo Kanté a finalement tourné la page d’Al-Ittihad. Le milieu de terrain français prend la direction de Fenerbahçe en Turquie. Le feuilleton a longtemps semblé figé, avant de s’accélérer brutalement.

Tout est allé très vite. Ces derniers jours, le club stambouliote a tenté une véritable attaque éclair pour s’attacher les services du champion du monde 2018. Ambitieux et désireux de frapper un grand coup sur le marché, Fenerbahçe a rapidement obtenu l’accord du joueur, dont le contrat avec Al-Ittihad arrivait à expiration en juin prochain.

Alors que le transfert semblait compromis, les discussions ont pourtant repris mardi entre les deux clubs. En coulisses, les positions se sont rapprochées, et un terrain d’entente a finalement été trouvé. Dans la soirée, Al-Ittihad a officialisé la nouvelle via ses réseaux sociaux, confirmant la vente du reste du contrat de N’Golo Kanté. Une sortie propre, sans tension apparente, mais qui marque la fin d’un chapitre entamé à l’été 2023.

Arrivé en Arabie saoudite avec le statut de star mondiale, Kanté aura vécu une expérience contrastée sous les couleurs jaune et noir. S’il est resté fidèle à son image de joueur irréprochable et professionnel, le contexte sportif et les incertitudes autour du projet ont progressivement ouvert la porte à un départ. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, l’international français cherchait avant tout de la stabilité, du temps de jeu et un environnement compétitif.

À Istanbul, Kanté s’apprête donc à relever un nouveau défi. Il y retrouvera notamment Mattéo Guendouzi, autre international tricolore arrivé cet hiver, ainsi que Sidiki Chérif, fraîchement transféré en provenance d’Angers. Fenerbahçe, encore en course sur plusieurs tableaux, compte sur l’expérience et le volume de jeu de Kanté pour franchir un cap.

Ce départ inattendu d’Al-Ittihad illustre une nouvelle fois la volatilité des projets en Saudi Pro League, où les équilibres peuvent basculer en quelques semaines. Pour N’Golo Kanté, l’heure est désormais à la relance européenne, avec en ligne de mire un dernier grand rendez-vous mondial. Une page se tourne, discrètement, à l’image d’un joueur qui n’a jamais aimé le bruit, mais dont chaque décision continue de peser lourd.