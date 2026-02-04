Mercato : Benzema quitte Al-Ittihad pour rejoindre « le Real Madrid… oriental »

Moins de six mois avant la fin de son contrat, Karim Benzema a officiellement quitté Al-Ittihad pour rejoindre Al-Hilal, leader du championnat saoudien. L’ancien ballon d’or a d’ailleurs fait une comparaison entre sa nouvelle équipe et son ancien club européen.

Arrivé en Arabie saoudite à l’été 2023 après avoir tout gagné avec le Real Madrid, Benzema avait choisi Al-Ittihad comme point de chute, avec l’idée d’ouvrir un nouveau chapitre sans renier son exigence. Un pari gagné avec un doublé Championnat–Coupe dès la première saison et un rôle central dans le projet. Mais derrière les trophées, la relation s’est progressivement distendue. À six mois de la fin de son contrat, les discussions autour d’une prolongation n’ont pas abouti. L’offre soumise par le club de Djeddah a déçu le Ballon d’Or 2022, au point de provoquer une rupture nette.

C’est alors qu’Al-Hilal est entré en scène. Le rival. Le leader actuel de la Saudi Pro League. Le club aux références continentales, aux titres empilés, à l’ambition assumée. Benzema ne s’y est pas trompé. Dès sa première prise de parole officielle, il a frappé fort : « C’est une superbe équipe, avec une grande histoire et énormément de trophées. C’est comme le Real Madrid, mais en Asie. » La comparaison n’a rien d’anodine. Chez Benzema, évoquer le Real, c’est convoquer une culture : celle de la victoire permanente, de la pression constante, de l’excellence comme norme.

À 38 ans, l’attaquant français n’a plus besoin de se réinventer. Mais il choisit encore le défi. Son contrat court désormais jusqu’en juin 2027, sous le numéro 90, symbole d’un nouveau cycle. Aucun chiffre officiel n’a filtré concernant son salaire, mais tout indique que l’offre d’Al-Hilal dépassait largement celle d’Al-Ittihad, qui proposait une formule sans revenu fixe mais avec l’intégralité des droits d’image. Le transfert, estimé à environ 25 millions d’euros, a été réglé malgré l’appartenance commune des deux clubs au PIF. Selon plusieurs sources, le prince Al-Waleed bin Talal aurait personnellement soutenu l’opération, inscrivant ce recrutement dans une stratégie plus large.

Sportivement, Benzema retrouve un environnement taillé pour gagner immédiatement : un effectif riche, des ambitions continentales, et une exigence quotidienne qui rappelle ses années madrilènes. Loin d’une retraite dorée, ce choix ressemble à une déclaration d’intention. Benzema ne veut pas seulement finir. Il veut marquer les esprits.