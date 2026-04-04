OM : Valère Germain évoque l’impact des moqueries de Mohamed Henni

Ancien attaquant de l’OM, Valère Germain revient sur les critiques subies durant sa carrière, notamment celles de l’influenceur Mohamed Henni.

Retraité depuis janvier, Valère Germain a pris du recul. Invité dans le podcast Kampo, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est revenu sur une période marquante de sa carrière : les critiques publiques dont il a été la cible, notamment via les vidéos de Mohamed Henni.

Sans rancune aujourd’hui, l’attaquant reconnaît toutefois que ces moqueries ont laissé des traces.

« Je pense que ça m’a quand même desservi », confie-t-il. Pour Germain, ces contenus ont influencé une partie du public marseillais.

« L’opinion de beaucoup de supporters a été impactée. Ça a joué sur la fin de mon aventure à Marseille. »

Arrivé avec des attentes importantes, l’ancien Monégasque n’a jamais totalement convaincu au Vélodrome. Et dans un contexte déjà exigeant, ces critiques répétées ont contribué à fragiliser son image.

Avec le recul, Germain se montre plus apaisé. « Aujourd’hui, je m’en fous. Mais sur le moment, tu te demandes pourquoi toi. »

S’il reconnaît le côté parfois amusant des vidéos, il pointe aussi certaines limites : « Parfois c’était drôle, parfois c’était lourd. »

L’ancien buteur ne nourrit aucune animosité : « Il a fait sa gloire comme ça, tant mieux pour lui. Si je le croise, il n’y aura pas de problème. »

Un passage contrasté à Marseille

Sous le maillot de l’OM, Valère Germain aura disputé 159 matchs, inscrit 31 buts et délivré 16 passes décisives, sans remporter de trophée.

Un bilan mitigé, à l’image d’un passage marqué autant par les attentes que par les critiques.

Avec le temps, l’ancien attaquant semble avoir tourné la page. Mais cet épisode rappelle aussi le poids que peuvent avoir les réseaux sociaux dans la carrière d’un joueur.