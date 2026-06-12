Ligue des Champions : « Le deuxième titre était un peu plus spécial » pour Ousmane Dembélé

Double champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé continue de profiter de l’une des plus belles périodes de sa carrière. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca, l’international français est revenu sur le deuxième titre consécutif du PSG en Ligue des champions, mais également sur son évolution personnelle depuis son arrivée dans la capitale française.

L’ancien joueur du FC Barcelone n’a d’ailleurs pas caché son émotion en évoquant ce nouveau sacre européen, qu’il considère encore plus spécial que le premier.

🚨 OUSMANE DEMBÉLÉ PREND LA DÉFENSE DE SON CAPITAINE EN BLEUS, KYLIAN MBAPPÉ. 🫂🇫🇷 — Actu Foot (@ActuFoot_)

12 juin 2026

« Le deuxième titre était un peu plus spécial »

Interrogé sur la différence entre les deux Ligues des champions remportées par le PSG, Dembélé a reconnu avoir ressenti quelque chose de particulier lors de ce deuxième sacre.

« Oui, je pense que le deuxième l’était un peu plus. Bien sûr, le premier était exceptionnel, mais le deuxième l’était aussi », a-t-il expliqué.

Le Français estime notamment que le scénario de la finale remportée contre Arsenal a rendu cette victoire encore plus mémorable. Contrairement à la finale précédente face à l’Inter Milan, largement maîtrisée par les Parisiens, celle disputée contre les Gunners a été beaucoup plus compliquée.

« Cette fois-ci, c’était un peu plus difficile. Nous avons encaissé le premier but et il a fallu rester dans le match pour revenir. Nous savions qu’Arsenal défendait très bien et que nous n’aurions pas beaucoup d’occasions. »

Le PSG a finalement trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer et conserver sa couronne européenne, confirmant ainsi son nouveau statut de référence continentale.

Un PSG sans limite selon Dembélé

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG semble avoir changé de dimension. Le club parisien a remporté deux Ligues des champions consécutives et affiche une régularité impressionnante au plus haut niveau européen.

Pour Dembélé, ce succès n’est pas le fruit du hasard.

« Ni l’entraîneur, ni le président, ni le conseiller sportif ne nous ont fixé de limites. Chaque saison, dès le début, nous visons tous les trophées. »

L’ailier français insiste sur l’état d’esprit qui règne au sein du club. Malgré la concurrence féroce des plus grandes équipes européennes, les Parisiens abordent désormais chaque compétition avec l’ambition de la remporter.

« Nous savons qu’il y a des équipes très fortes, mais nous avons prouvé ces deux dernières années que nous pouvions encore gagner ce trophée. »

L’une des déclarations les plus marquantes de l’entretien concerne son choix de carrière. Formé à Rennes puis passé par Dortmund et Barcelone, Dembélé n’a jamais caché son attachement au club catalan.

Pourtant, avec le recul, il ne regrette absolument pas son arrivée à Paris.

« J’ai toujours été très attaché au Barça depuis mon enfance, mais compte tenu de ce qui m’est arrivé ces dernières années, je pense avoir pris la meilleure décision. »

Une phrase lourde de sens qui illustre parfaitement le tournant pris par sa carrière depuis son transfert au PSG. Longtemps freiné par les blessures en Catalogne, Dembélé a retrouvé une stabilité et une régularité qui lui permettent aujourd’hui de figurer parmi les meilleurs joueurs européens.

Luis Enrique, le grand artisan de sa progression

Le Français n’a pas oublié celui qui l’a aidé à franchir un nouveau palier : Luis Enrique.

« J’ai moi-même beaucoup progressé sous la direction de Luis Enrique. J’ai acquis un peu plus d’expérience », a-t-il confié.

Sous les ordres du technicien espagnol, Dembélé a gagné en maturité tactique tout en conservant ses qualités de percussion et de vitesse. Son influence dans le jeu parisien n’a cessé de grandir au fil des saisons.

Cette progression individuelle accompagne celle du club, qui semble désormais installé durablement parmi les géants du football européen.

Si le PSG domine aujourd’hui l’Europe, Dembélé estime que le meilleur est peut-être encore à venir.

L’international français met en avant la jeunesse exceptionnelle de l’effectif parisien.

« Nous avons d’excellents joueurs et de jeunes talents aussi. Il y a un groupe très jeune qui va continuer à progresser et à gagner en expérience, même s’ils en ont déjà beaucoup à seulement 20 ans. »

Avec des joueurs comme Désiré Doué, João Neves, Warren Zaïre-Emery ou encore Bradley Barcola, Paris possède effectivement l’un des effectifs les plus prometteurs du continent.

« Nous allons continuer à progresser. Nous allons essayer d’être encore plus forts la saison prochaine », a conclu Dembélé.

Un avertissement qui risque de faire réfléchir les concurrents européens. Car après avoir remporté deux Ligues des champions consécutives, le PSG n’a visiblement aucune intention de s’arrêter là.