Meilleurs buteurs africains : Mohamed Salah se rapproche du sommet 

En marquant lors de la victoire de l’Égypte contre la Nouvelle-Zélande (3-1) à la Coupe du monde 2026, Mohamed Salah n’a pas seulement rapproché les Pharaons des huitièmes de finale. Le capitaine égyptien a également continué son ascension dans le classement des meilleurs buteurs africains de l’histoire des sélections africaines.

Avec désormais 68 buts sous le maillot égyptien, la star de Liverpool occupe seule la quatrième place du classement continental et se rapproche un peu plus du podium historique.

Meilleurs buteurs africains de l’histoire en sélection A : 🇿🇲 Godfrey Chitalu 79 ⚽️

🇲🇼 Kinnah Phiri 71 ⚽️

🇪🇬 Hossam Hassan 69 ⚽️

🇪🇬 Mohamed Salah 68 ⚽️

🇨🇮 Didier Drogba 65 ⚽️ 18 juin 2026

Hossam Hassan dans le viseur immédiat

Grâce à son but face aux Néo-Zélandais, Salah n’est plus qu’à une réalisation de son compatriote Hossam Hassan, légende absolue du football égyptien et ancien détenteur du record national avec 69 buts en sélection.

Au rythme actuel, le joueur de Liverpool pourrait dépasser cette marque dès le prochain match des Pharaons. Une étape symbolique qui renforcerait encore davantage son statut de plus grand footballeur égyptien de l’ère moderne.

Depuis ses débuts internationaux en 2011, Salah a marqué dans toutes les compétitions majeures : qualifications de Coupe du monde, Coupe d’Afrique des nations, éliminatoires de la CAN, matchs amicaux et désormais phase finale du Mondial.

Le record africain de Chitalu menacé ?

Au sommet du classement figure toujours le mythique Godfrey Chitalu. L’ancienne star de la Zambie a inscrit 79 buts internationaux avant sa disparition tragique dans le crash aérien qui décima la sélection zambienne en 1993.

Derrière lui, le Malawite Kinnah Phiri totalise 71 réalisations, tandis qu’Hossam Hassan complète le podium avec 69 buts.

À 34 ans, Mohamed Salah compte encore plusieurs années au plus haut niveau et pourrait raisonnablement viser la première place du classement. Il ne lui manque actuellement que 11 buts pour rejoindre Chitalu et 12 pour s’emparer seul du record africain.

Cette perspective semble loin d’être irréaliste pour un joueur qui continue d’afficher une remarquable régularité avec l’Égypte. Depuis septembre 2018, les Pharaons n’ont d’ailleurs perdu aucun des 24 matchs au cours desquels leur capitaine a trouvé le chemin des filets.

Alors que l’Égypte rêve d’un parcours historique dans cette Coupe du monde 2026, Mohamed Salah poursuit en parallèle une autre quête : celle de devenir le meilleur buteur africain de tous les temps en sélection nationale.