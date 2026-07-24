Retraite internationale : de Neymar à Mahrez, le Mondial 2026 a ouvert la porte à 11 départs

La Coupe du monde 2026 n’a pas seulement consacré l’Espagne. Elle a également ouvert le chapitre de la retraite internationale de plusieurs figures majeures du football mondial. Neymar, Riyad Mahrez, Manuel Neuer, Nicolás Otamendi ou encore Guillermo Ochoa ont décidé de quitter leur sélection.

Comme après chaque grande compétition, le Mondial 2026 a été suivi par une importante vague de retraites internationales. Certains joueurs avaient préparé leurs adieux depuis plusieurs mois. D’autres ont pris leur décision dans l’émotion, quelques minutes seulement après l’élimination de leur pays.

Au vendredi 24 juillet 2026, au moins douze joueurs ayant participé au tournoi, ou ayant accompagné leur sélection durant le cycle de cette Coupe du monde, ont annoncé la fin de leur carrière internationale.

Neymar dit adieu au Brésil

L’une des annonces les plus marquantes est celle de Neymar. Miné par les blessures pendant la compétition, l’attaquant de 34 ans n’a joué qu’un rôle limité dans le parcours brésilien.

Après l’élimination de la Seleção face à la Norvège en huitièmes de finale, Neymar a confirmé qu’il ne porterait plus le maillot de son pays.

« J’ai essayé. J’ai essayé. Tout a commencé ici, au MetLife Stadium, et tout se termine ici. Maintenant, c’est fini. »

Le meneur de jeu quitte le Brésil comme le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Son aventure internationale, commencée en août 2010, aura duré près de seize ans.

Riyad Mahrez et Aïssa Mandi tournent la page avec l’Algérie

Riyad Mahrez a également décidé de laisser sa place à une nouvelle génération. Après l’élimination de l’Algérie face à la Suisse en seizièmes de finale, l’ancien joueur de Manchester City a annoncé la fin de son parcours avec les Fennecs.

Le capitaine algérien avait inscrit deux buts contre l’Autriche durant la phase de groupes. Dans son message d’adieu, il a rappelé ce que représentait pour lui le fait de défendre les couleurs de l’Algérie.

« Représenter l’Algérie était un rêve depuis mon enfance. Jouer pour mon pays a été un immense honneur et une grande source de fierté. »

Champion d’Afrique en 2019, Mahrez restera comme l’un des joueurs les plus importants de l’histoire récente du football algérien.

Quelques jours après Mahrez, Aïssa Mandi a lui aussi annoncé sa retraite internationale. Le défenseur de 34 ans met fin à une aventure de plus de douze années avec la sélection algérienne.

Cadre régulier des Fennecs et membre de l’équipe sacrée championne d’Afrique en 2019, Mandi aura traversé plusieurs générations. Son départ confirme l’important renouvellement qui attend désormais l’Algérie.

Manuel Neuer referme définitivement la porte

Manuel Neuer avait déjà pris sa retraite internationale après l’Euro 2024 avant d’accepter de revenir pour la Coupe du monde 2026. Le gardien allemand espérait conclure son parcours sur une dernière grande performance.

L’aventure s’est toutefois achevée dès les seizièmes de finale, après l’élimination de l’Allemagne aux tirs au but face au Paraguay.

« Malgré cette fin amère, je ne regrette pas cette décision. »

Champion du monde en 2014, Neuer quitte définitivement la Mannschaft après avoir participé à cinq éditions du Mondial et profondément transformé le rôle du gardien moderne.

Nicolás Otamendi quitte l’Argentine après 17 ans

Finaliste malheureux face à l’Espagne, Nicolás Otamendi a annoncé sa retraite internationale quatre jours après la finale du Mondial.

Le défenseur de 38 ans quitte l’Albiceleste après 139 sélections et dix-sept années passées en équipe nationale. Il aura disputé quatre Coupes du monde et participé aux conquêtes du Mondial 2022 ainsi que des Copa América 2021 et 2024.

Son dernier match aura donc été la finale perdue 1-0 contre l’Espagne, le 19 juillet 2026.

🚨🇦🇷 Breaking: Nicolás Otamendi RETIRES from international football and will not play for Argentina anymore. — Fabrizio Romano

24 juillet 2026

Guillermo Ochoa raccroche les gants

Guillermo Ochoa ne s’est pas contenté de quitter la sélection mexicaine. À 41 ans, le gardien a annoncé la fin complète de sa carrière professionnelle.

Présent lors de six Coupes du monde, il a bénéficié d’un dernier hommage au stade Azteca lorsqu’il est entré pour les douze dernières minutes du match remporté contre la République tchèque.

« J’ai tout donné. J’ai tout laissé sur le terrain pour mes clubs et pour la sélection. Aujourd’hui, je raccroche les gants. »

Ochoa restera notamment associé à ses performances spectaculaires lors des Mondiaux 2014 et 2018.

Patrik Schick quitte la République tchèque à seulement 30 ans

La décision de Patrik Schick a davantage surpris. À seulement 30 ans, l’attaquant a annoncé la fin de sa carrière internationale quelques heures après l’élimination de la République tchèque en phase de groupes.

Le buteur du Bayer Leverkusen n’est pas parvenu à marquer pendant le tournoi, alors que sa sélection a quitté la compétition sans remporter le moindre match.

« Aujourd’hui, mon chapitre avec l’équipe nationale prend fin. »

Schick avait notamment marqué les esprits lors de l’Euro 2020 avec son but inscrit presque depuis la ligne médiane contre l’Écosse.

Marko Arnautovic quitte sa « seconde famille »

Marko Arnautovic aura attendu l’âge de 37 ans pour disputer sa première Coupe du monde. Auteur de deux buts, il a accompagné l’Autriche jusqu’en seizièmes de finale avant l’élimination face à l’Espagne.

Très ému après la rencontre, l’attaquant a confirmé qu’il venait de jouer son dernier match international.

« Jouer pour l’Autriche a été le plus grand honneur. Cela me touche de savoir que je ne reverrai plus ma seconde famille de la même manière. »

Enner Valencia s’arrête avec l’Équateur

Enner Valencia a confirmé dans les couloirs du stade que la défaite face au Mexique constituait sa dernière apparition avec l’Équateur.

À 36 ans, l’attaquant quitte la Tri comme son meilleur buteur historique. Il avait inscrit six buts lors des Coupes du monde 2014 et 2022, mais n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets pendant l’édition 2026.

« J’ai joué mon dernier match avec la sélection. »

Jean Michaël Seri fait ses adieux aux Éléphants

La Coupe du monde 2026 aura été la première et la dernière de Jean Michaël Seri. Le milieu ivoirien a officialisé sa retraite internationale après onze années passées avec les Éléphants.

« Après onze années en équipe nationale et une Coupe du monde disputée, j’annonce aujourd’hui la fin de ma carrière internationale. »

Seri avait joué lors de la victoire de la Côte d’Ivoire contre Curaçao, qui représentait sa 64e sélection.

Craig Gordon arrête complètement sa carrière

Convoqué avec l’Écosse à 43 ans, Craig Gordon n’est pas entré en jeu pendant le Mondial. Le gardien a néanmoins vécu sa première Coupe du monde avant d’annoncer la fin de sa carrière en club comme en sélection.

International depuis 2004, il quitte l’équipe d’Écosse avec 84 sélections.

« Je n’ai jamais voulu que cela se termine, mais cela doit prendre fin. »

Le cas Sadio Mané reste à confirmer

Sadio Mané figure également parmi les joueurs annoncés à la retraite après le Mondial. Une déclaration attribuée à l’attaquant sénégalais a circulé après l’élimination des Lions de la Teranga face à la Belgique.

« Sachez que j’ai tout sacrifié pour ce drapeau. J’ai donné le meilleur de moi-même et je me suis toujours battu avec acharnement pour notre patrie. »

La prudence demeure toutefois nécessaire. L’authenticité complète du message a été remise en question et, au 24 juillet, aucune confirmation formelle suffisamment claire n’avait encore été publiée directement par Sadio Mané ou par la Fédération sénégalaise de football.

Messi, Cristiano Ronaldo et Modric n’ont pas encore officialisé leur retraite

D’autres légendes ont probablement disputé leur dernière Coupe du monde, mais ne doivent pas encore être ajoutées à la liste des retraités internationaux.

Lionel Messi n’a communiqué aucune décision définitive après la finale perdue par l’Argentine. Cristiano Ronaldo a confirmé qu’il s’agissait de son dernier Mondial, sans annoncer formellement qu’il quittait la sélection portugaise. La situation est similaire pour Luka Modric, dont l’avenir avec la Croatie reste à clarifier.

Casemiro, lui, a quitté le football européen pour rejoindre l’Inter Miami, mais n’a pas annoncé sa retraite avec le Brésil.

Le Mondial 2026 referme le chapitre d’une génération

Les départs de Neymar, Neuer, Mahrez, Otamendi ou Ochoa symbolisent la fin progressive d’une génération qui a marqué les années 2010 et le début des années 2020.

Au total, onze retraites sont clairement confirmées à ce stade : Neymar, Riyad Mahrez, Aïssa Mandi, Manuel Neuer, Nicolás Otamendi, Guillermo Ochoa, Patrik Schick, Marko Arnautovic, Enner Valencia, Jean Michaël Seri et Craig Gordon. Sadio Mané constitue pour le moment le seul cas encore entouré d’incertitude.