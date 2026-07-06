C’est la fin d’une époque pour le football brésilien. Quelques minutes après l’élimination du Brésil face à la Norvège (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Neymar a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière internationale.

Très ému au coup de sifflet final, l’attaquant de 34 ans a confirmé que cette rencontre disputée au MetLife Stadium était la dernière sous le maillot de la Seleção. 0

🚨 BREAKING: Neymar announces his retirement from international football. 👋🇧🇷 6 juillet 2026

Neymar : « J’ai essayé… Maintenant, c’est terminé »

Les larmes aux yeux, Neymar a livré un message aussi bref que poignant :

« J’ai essayé. J’ai essayé. Tout a commencé ici, au MetLife Stadium, et tout se termine ici. Maintenant, c’est terminé. »

Une référence symbolique au stade du New Jersey où il avait effectué ses débuts avec le Brésil en 2010 face aux États-Unis.

Entré en jeu en seconde période contre la Norvège, Neymar avait redonné espoir à son équipe en transformant un penalty dans le temps additionnel. Ce but restera finalement le dernier de son immense carrière internationale.

Une carrière exceptionnelle avec la Seleção

Si cette retraite est confirmée, Neymar quittera la sélection brésilienne en tant que meilleur buteur de son histoire avec 80 buts en 130 sélections, auxquels s’ajoutent près de 60 passes décisives. Il aura participé à quatre Coupes du monde (2014, 2018, 2022 et 2026) et remporté la Coupe des Confédérations en 2013 ainsi que la médaille d’or olympique à Rio en 2016.

Malgré un palmarès impressionnant en club, Neymar n’aura jamais réussi à offrir une sixième étoile au Brésil. L’élimination contre la Norvège prolonge d’ailleurs l’attente de la Seleção, sacrée pour la dernière fois en 2002.

Avec cette annonce, le football mondial voit s’achever le parcours international de l’un des plus grands joueurs de sa génération, dont le talent a marqué plus d’une décennie sous le mythique maillot jaune du Brésil.