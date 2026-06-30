Tottenham : Mateus Fernandes devient le joueur le plus cher de l’histoire des Spurs !

Tottenham frappe un énorme coup sur le marché des transferts. Le club londonien est parvenu à un accord avec West Ham pour recruter Mateus Fernandes contre un montant record de 85 millions de livres sterling, soit près de 100 millions d’euros. Une opération qui fait entrer le milieu portugais dans une nouvelle dimension.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le transfert est désormais bouclé. Les Hammers ont obtenu les 85 millions de livres qu’ils réclamaient depuis le début des discussions, une somme entièrement garantie. Le joueur doit désormais passer sa visite médicale avant de signer son contrat avec les Spurs.

🚨💣 BREAKING: Tottenham agree club record deal for Mateus Fernandes, HERE WE GO! Agreement in place at £85m fixed fee as West Ham accept the price they’ve always asked, 100% guaranteed — as @David_Ornstein reports. Man United will now focus on different targets in midfield. July 1, 2026

Un transfert historique pour Tottenham

En déboursant 85 millions de livres sterling, Tottenham pulvérise son précédent record de transfert. Les dirigeants des Spurs considèrent Mateus Fernandes comme l’une des pièces maîtresses de leur projet sportif et n’ont pas hésité à réaliser un investissement colossal pour convaincre West Ham.

À seulement 22 ans, l’international portugais s’est imposé comme l’un des milieux les plus prometteurs de la Premier League grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes. Ses performances remarquées ont rapidement attiré plusieurs grands clubs européens.

Manchester United battu dans le dossier

Manchester United suivait également le Portugais avec beaucoup d’attention. Les Red Devils espéraient convaincre West Ham mais ont finalement renoncé face aux exigences financières des Hammers. Selon Fabrizio Romano, les dirigeants mancuniens vont désormais se tourner vers d’autres pistes afin de renforcer leur entrejeu.

Pour Tottenham, cette signature constitue un message fort envoyé à la concurrence. Les Spurs affichent clairement leurs ambitions en s’offrant l’un des talents les plus convoités du championnat anglais. Reste désormais à voir si Mateus Fernandes parviendra à justifier une indemnité de transfert aussi impressionnante sous ses nouvelles couleurs.