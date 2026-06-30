VIDÉO. Côte d’Ivoire – Norvège : Antonio Nusa inscrit un missile exceptionnel qui enflamme le Mondial 2026

La Coupe du monde 2026 continue d’offrir son lot de chefs-d’œuvre. Lors du huitième de finale entre la Côte d’Ivoire – Norvège, Antonio Nusa a signé l’un des plus beaux buts de la compétition avec une frappe surpuissante qui n’a laissé aucune chance au gardien ivoirien. Une réalisation spectaculaire qui fait déjà le tour des réseaux sociaux.

Dès la récupération du ballon, le jeune ailier norvégien a pris son temps avant d’armer une frappe lointaine absolument imparable. Le ballon est venu se loger dans la lucarne, déclenchant l’explosion de joie des supporters scandinaves. Un véritable coup de canon qui pourrait bien figurer parmi les plus beaux buts de cette Coupe du monde.

WOOOOOOH LE PÉTARD DE NUSAAAA !!! 🚀🇳🇴 Qu’il est beau ce but !!! 😮‍💨pic.twitter.com/…

Un chef-d’œuvre signé Antonio Nusa dans ce Côte d’Ivoire – Norvège

Considéré comme l’un des plus grands talents du football norvégien, Antonio Nusa confirme une nouvelle fois son immense potentiel. À seulement 21 ans, l’attaquant possède déjà une qualité de frappe exceptionnelle et une capacité à faire basculer un match sur une inspiration. Face à la Côte d’Ivoire, il a choisi le meilleur moment pour sortir un geste d’exception et offrir l’avantage à sa sélection.

Ce but pourrait bien rester comme l’une des images fortes de Côte d’Ivoire – Norvège dans cette Coupe du monde 2026. Les ralentis mettent en évidence toute la pureté du geste et la vitesse du ballon, qui termine sa course dans la lucarne sans que le gardien puisse intervenir.

Grâce à cette inspiration géniale de Nusa, la Norvège prend une option importante dans cette rencontre couperet. Reste désormais à savoir si ce bijou sera suffisant pour envoyer les Scandinaves en quarts de finale.