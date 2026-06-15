Côte d’Ivoire : « Ce n’est pas mon boulot de parler ! » Yan Diomandé craque face aux journalistes (vidéo) 

Il est la nouvelle sensation de la Coupe du monde 2026. Auteur d’une prestation exceptionnelle face à l’Équateur pour ses débuts dans la compétition, Yan Diomandé découvre aussi l’autre facette de la célébrité : les médias.

Élu homme du match après la victoire de la Côte d’Ivoire (1-0), le jeune prodige ivoirien de 19 ans enchaîne les interviews depuis plusieurs jours. Une situation qui commence visiblement à l’amuser… mais aussi à le fatiguer.

« J’AI DÉJÀ PARLÉ 10 FOIS, C’EST PAS MON BOULOT DE PARLER ! » Yan Diomandé veut juste jouer au ballon. 😭😂 15 juin 2026

Dans une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux, le milieu offensif ivoirien a laissé éclater sa spontanéité face à un nouvel exercice médiatique.

« J’ai déjà parlé dix fois, ce n’est pas mon boulot de parler ! », a-t-il lancé avec agacement.

Une réaction qui a rapidement séduit les supporters ivoiriens et de nombreux internautes, séduits par la fraîcheur et l’authenticité du jeune joueur.

La nouvelle coqueluche des Éléphants

Depuis son arrivée aux États-Unis, Yan Diomandé est devenu l’un des joueurs les plus sollicités du camp ivoirien. Son immense prestation contre l’Équateur a attiré l’attention de la FIFA, qui l’a désigné homme du match grâce à des statistiques impressionnantes : 80 ballons touchés, 5 occasions créées, 11 duels remportés et 15 progressions balle au pied.

À seulement 19 ans, il représente déjà l’avenir du football ivoirien et figure parmi les jeunes joueurs les plus valorisés du monde selon les dernières estimations du CIES.

Mais malgré la soudaine exposition médiatique, Diomandé semble vouloir rester fidèle à lui-même. Là où beaucoup profiteraient des projecteurs, lui préfère manifestement laisser parler son football.

Un caractère qui séduit déjà les supporters

Cette sortie spontanée rappelle que derrière le phénomène médiatique se cache encore un jeune homme qui découvre progressivement les exigences du très haut niveau.

Entre les entraînements, les matchs, les sollicitations des médias et l’engouement grandissant autour de sa personne, la vie de Yan Diomandé a radicalement changé en quelques jours.

Pourtant, son message est clair : il préfère les terrains aux micros.

Une chose est certaine : si le jeune Ivoirien continue d’enchaîner les performances comme celle réalisée contre l’Équateur, il risque de devoir s’habituer encore longtemps aux conférences de presse. Même si, visiblement, ce n’est pas sa partie préférée du métier.