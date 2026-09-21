Villarreal confirme sa montée en puissance face à Llevant

Le Villarreal a conforté sa dynamique positive en s’imposant 3-1 face à Llevant dans le cadre du premier derby valencien de la Liga. Ce succès, le deuxième consécutif pour les Groguets, leur permet de progresser au classement, alors que Llevant subit un revers qui l’enfonce dans la zone basse.

Un Villarreal offensif dominé

L’équipe entraînée par Iñigo Pérez a poursuivi avec la même composition que lors de leur victoire précédente à Málaga, à l’exception du remplacement du blessé Santi Comesaña par Pape Gueye côté Llevant. Dès le début de la rencontre, Villarreal a imposé son rythme avec un jeu offensif soutenu, multipliant les occasions de but tandis que Llevant s’est replié en bloc bas à la recherche d’opportunités en contre.

Malgré un premier but signé Ayoze Pérez suite à une belle combinaison avec Alberto Moleiro, Llevant est revenu au score grâce à un splendide but d’Iván Romero. La première période s’est ainsi conclue sur un partage des forces.

Une victoire scellée en deuxième mi-temps

Au retour des vestiaires, Villarreal a continué à pousser et Moleiro, parfaitement servi par Ilias Akhomach, a redonné l’avantage à son équipe. Ce but a toutefois quelque peu relâché la concentration des locaux, qui ont vu Llevant se rapprocher de leur but. Finalement, dans les derniers instants, Georges Mikautadze a inscrit un troisième but qui a définitivement scellé le sort du match.

Grâce à ce succès, Villarreal remonte à la neuvième place avec 8 points au compteur, tandis que Llevant, avec un match en retard contre l’Athletic Club, recule au dixième rang avec seulement 5 points.