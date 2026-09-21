Villarreal confirme sa montée en puissance face à Llevant

Un Villarreal offensif dominé
L’équipe entraînée par Iñigo Pérez a poursuivi avec la même composition que lors de leur victoire précédente à Málaga, à l’exception du remplacement du blessé Santi Comesaña par Pape Gueye côté Llevant. Dès le début de la rencontre, Villarreal a imposé son rythme avec un jeu offensif soutenu, multipliant les occasions de but tandis que Llevant s’est replié en bloc bas à la recherche d’opportunités en contre.
Malgré un premier but signé Ayoze Pérez suite à une belle combinaison avec Alberto Moleiro, Llevant est revenu au score grâce à un splendide but d’Iván Romero. La première période s’est ainsi conclue sur un partage des forces.
Une victoire scellée en deuxième mi-temps
Au retour des vestiaires, Villarreal a continué à pousser et Moleiro, parfaitement servi par Ilias Akhomach, a redonné l’avantage à son équipe. Ce but a toutefois quelque peu relâché la concentration des locaux, qui ont vu Llevant se rapprocher de leur but. Finalement, dans les derniers instants, Georges Mikautadze a inscrit un troisième but qui a définitivement scellé le sort du match.
Grâce à ce succès, Villarreal remonte à la neuvième place avec 8 points au compteur, tandis que Llevant, avec un match en retard contre l’Athletic Club, recule au dixième rang avec seulement 5 points.
Villarreal confirme son redressement tandis que Llevant connaît une période plus difficile.