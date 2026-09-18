Arsenal prépare une offensive pour renforcer son attaque lors du mercato d’hiver

Arsenal doit impérativement renforcer son attaque lors du prochain mercato d’hiver, avertit la presse anglaise. Après avoir traversé plusieurs hivers sans recrue en première équipe, le club londonien se trouve dans une position délicate face à ses ambitions sportives et au manque d’alternatives convaincantes en attaque.

Un hiver sans renforts depuis plusieurs années

Depuis 2024, Arsenal n’a enregistré aucun renfort en janvier dans son effectif principal. Cette inertie, liée à des contraintes financières, des indisponibilités de joueurs et un timing défavorable, commence à peser sur la compétitivité du club. Le départ de Leandro Trossard et Gabriel Martinelli durant l’été dernier, compensé uniquement par l’arrivée de Christos Tzolis, a fragilisé le secteur offensif.

Des pistes limitées et une pression accrue

Les alternatives actuelles comme Eberechi Eze et Viktor Gyokeres, bien qu’intégrées au groupe, ont montré certaines limites, notamment lors des récents matchs de coupe. La difficulté à convaincre ces joueurs d’être des options fiables renforce la nécessité d’un renfort de qualité. Arsenal avait tenté sans succès de recruter Morgan Rogers, Vinicius Junior ou Julian Alvarez l’été dernier, démontrant la complexité de ses démarches.

Le mercato d’hiver, un défi à anticiper

Le marché de janvier est largement reconnu comme difficile pour conclure de grandes transactions, surtout dans le secteur offensif où les profils adaptés sont rares et coûteux. Parmi les noms évoqués figurent Eli Junior Kroupi et Kevin Schade, qui pourraient intéresser Arsenal si le club choisit d’agir rapidement. La préparation et la réactivité seront déterminantes pour que le club ne rate pas une fenêtre de transfert déjà complexe par nature.