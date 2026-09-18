Noahkai Banks choisit l’Allemagne et intègre les Espoirs

Intégration dans l’équipe U21 allemande
Âgé de 20 ans, Banks a reçu sa première convocation avec la sélection allemande des moins de 21 ans dirigée par Antonio Di Salvo. Ce dernier a également annoncé que Louey Ben Farhat, joueur appartenant au SC Fribourg et prêté à Karlsruhe, aurait lui aussi opté pour l’Allemagne, bien qu’ayant déjà disputé deux matchs amicaux avec la sélection senior tunisienne.
Un renfort attendu pour la DFB
Le sélectionneur Antonio Di Salvo a souligné les échanges réguliers avec ces joueurs et la proposition d’un projet clair au sein de la Fédération allemande (DFB) qui a su les convaincre. Cette double décision vient renforcer le vivier défensif des Espoirs allemands alors qu’ils préparent notamment les prochaines échéances européennes et internationales.
La sélection allemande confirme sa capacité à attirer des joueurs à fort potentiel issus de sélections étrangères.