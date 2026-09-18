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Noahkai Banks choisit l’Allemagne et intègre les Espoirs

vendredi 18 septembre 2026 - 13:00

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Noahkai Banks, jeune défenseur central du FC Augsburg prêté à Karlsruhe, a fait le choix de représenter l’Allemagne plutôt que les États-Unis au niveau international. Jusqu’à présent engagé dans les sélections jeunes américaines, il avait même été convoqué avec les seniors américains en septembre dernier sans toutefois entrer en jeu.

Noahkai Banks choisit l’Allemagne et intègre les EspoirsAllemagne

Intégration dans l’équipe U21 allemande

Âgé de 20 ans, Banks a reçu sa première convocation avec la sélection allemande des moins de 21 ans dirigée par Antonio Di Salvo. Ce dernier a également annoncé que Louey Ben Farhat, joueur appartenant au SC Fribourg et prêté à Karlsruhe, aurait lui aussi opté pour l’Allemagne, bien qu’ayant déjà disputé deux matchs amicaux avec la sélection senior tunisienne.

Un renfort attendu pour la DFB

Le sélectionneur Antonio Di Salvo a souligné les échanges réguliers avec ces joueurs et la proposition d’un projet clair au sein de la Fédération allemande (DFB) qui a su les convaincre. Cette double décision vient renforcer le vivier défensif des Espoirs allemands alors qu’ils préparent notamment les prochaines échéances européennes et internationales.

Décryptage FootLégende
À retenir

La sélection allemande confirme sa capacité à attirer des joueurs à fort potentiel issus de sélections étrangères.

En clairBanks, formé aux États-Unis, a choisi Allemagne pour son avenir international.
La suiteIntégration U21 ouvre la voie à une possible carrière en sélection première.

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