2. Bundesliga : les compositions d’Energie Cottbus et de St. Pauli pour leur confrontation

Ce dimanche, Energie Cottbus reçoit le FC St. Pauli au LEAG Energie Stadion pour un match comptant pour la 2. Bundesliga. Voici les compositions officielles dévoilées avant le coup d’envoi.

Les choix de Claus-Dieter Wollitz et Marcel Rapp

Pour Energie Cottbus, l’entraîneur Claus-Dieter Wollitz opère un seul changement par rapport à la précédente victoire face à Karlsruhe. Moritz Hannemann remplace ainsi Jannis Boziaris dans le onze de départ. Le système adopté est un 4-2-3-1 avec Lotka dans les buts, une défense composée de Rorig, Manu, Erlein et Borgmann, le duo Bittencourt-Michelbrink au milieu défensif, Hannemann, Ciğerci et Copado sur le secteur offensif, et Butler en pointe.

De son côté, Marcel Rapp, entraîneur du FC St. Pauli, procède également à un changement. Tomoya Ando remplace Lars Ritzka dans une équipe alignée en 4-1-4-1. Voll garde les cages, la défense est formée par Pyrka, Nemeth, Ando et Oppie. Devant eux, Smith évolue en milieu défensif, tandis que Niang, Metcalfe, Rasmussen et Fujita évoluent devant. Ceesay est seul en pointe.