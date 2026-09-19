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Chelsea dominé à Brentford : les soucis défensifs persistent

samedi 19 septembre 2026 - 11:15

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Chelsea a été largement battu 3-0 à Brentford lors d’une rencontre où les Blues ont clairement souffert physiquement et tactiquement. Leur incapacité à défendre efficacement sur coups de pied arrêtés et la succession de mauvaises décisions en possession ont facilité la victoire des hôtes. Levi Colwill, capitaine par intérim, a reconnu la nécessité d’améliorer la performance collective, en particulier sur les phases arrêtées où Chelsea semble encore en phase d’adaptation.

Chelsea dominé à Brentford : les soucis défensifs persistentAngleterre

Des lacunes exploitées par Brentford

Brentford a su cibler les faiblesses de Chelsea, notamment sur les corners où une stratégie claire a permis d’exploiter une grande ouverture au second poteau. Jaidon Anthony, Igor Thiago, puis Fabio Carvalho ont profité de ces espaces pour inscrire les trois buts, plaçant Brentford à la troisième place du classement provisoire. Leurs qualités d’organisation et d’agressivité, surtout sur coup de pied arrêté, ont largement pesé sur la rencontre.

Défense en difficulté et perspectives

Pour Xabi Alonso, manager de Chelsea, le problème ne se limite pas à cette défaite. Aucune clean sheet en Premier League cette saison souligne un déficit structurel dans l’organisation défensive, qu’il s’agisse de choix tactiques, de concentration ou d’effectif. Avec la trêve internationale, le technicien aura du temps pour corriger ces défauts avant la réception de Bournemouth, un match capital pour reprendre confiance.

Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

Chelsea doit impérativement améliorer sa défense, notamment sur coups de pied arrêtés, pour éviter que ces erreurs ne se répètent.

En clairChelsea a souffert dans les duels physiques et particulièrement sur ses phases arrêtées.
La suiteLe club devra travailler ces failles pendant la trêve avant de recevoir Bournemouth.

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