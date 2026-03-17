Mercato : Chelsea, Enzo Fernández prêt à claquer la porte

Il est l’un des visages de Chelsea depuis son arrivée record en 2023, mais Enzo Fernández pourrait déjà vivre ses derniers mois à Londres. À 25 ans, le champion du monde argentin veut changer d’air.

Sur le terrain, le milieu continue pourtant de répondre présent. Lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, il a été l’un des rares Blues à surnager, avec une passe décisive et un but malgré la lourde défaite (5-2). Une prestation qui confirme son importance dans l’entrejeu londonien.

Mais en coulisses, la situation est bien différente. Selon plusieurs sources concordantes, dont des médias argentins, Enzo Fernández envisagerait un départ dès l’été 2026. Le joueur estime avoir franchi un cap et se sentir prêt à relever un nouveau défi dans un club encore plus ambitieux.

Un départ compliqué mais pas impossible

Lié à Chelsea jusqu’en 2032, l’ancien joueur du Benfica semblait jusque-là intouchable. Mais la donne pourrait évoluer. Son profil attire plusieurs cadors européens, notamment le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, qui suivent sa situation depuis plusieurs mois.

Du côté de Chelsea, la position reste ferme : aucune discussion ne sera ouverte sans offre majeure. Recruté pour plus de 120 millions d’euros, Enzo Fernández représente un investissement colossal que les Blues ne braderont pas.

Reste que la volonté du joueur pourrait rebattre les cartes. À l’approche du mercato, et avec en ligne de mire la Coupe du monde avec l’Argentine, Enzo Fernández semble prêt à écrire un nouveau chapitre.

Un feuilleton qui ne fait que commencer… et qui pourrait animer tout l’été.