Premier League : Chelsea lourdement sanctionné !

La Premier League a annoncé une sanction historique contre Chelsea FC après plusieurs violations de son règlement financier remontant à l’ère de l’ancien propriétaire Roman Abramovich.

Le club londonien a accepté les accusations et devra s’acquitter d’une amende record de 12,5 millions d’euros, accompagnée de restrictions importantes sur le marché des transferts.

Selon l’instance dirigeante du championnat anglais, Chelsea a versé 54,5 millions d’euros de paiements non déclarés à des agents et à des tiers lors de différentes opérations réalisées entre 2011 et 2018. Ces irrégularités concernent plusieurs dossiers de transferts impliquant notamment des joueurs comme Eden Hazard, Samuel Eto’o, Willian, Ramires, David Luiz, André Schürrle et Nemanja Matić.

Ces paiements n’avaient pas été signalés aux autorités du football au moment des transferts. Les irrégularités ont été mises au jour lors du processus de vente du club en 2022, lorsque Roman Abramovich a été contraint de céder Chelsea après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Une interdiction de recrutement sous conditions

En plus de l’amende, Chelsea se voit infliger une interdiction de recruter pendant un an pour l’équipe première, sanction toutefois assortie d’un sursis en cas de non-récidive. Le club ne pourra également recruter aucun joueur dans ses équipes de jeunes pendant neuf mois en raison d’irrégularités dans l’enregistrement de certains joueurs de l’académie entre 2019 et 2022.

La Premier League a toutefois pris en compte la coopération du club londonien durant l’enquête. Chelsea avait en effet signalé lui-même certaines anomalies et a collaboré avec les autorités sportives pour clarifier ces dossiers.

Cette sanction intervient dans un moment important de la saison pour les Blues, désormais dirigés par Liam Rosenior. Le club de Stamford Bridge doit affronter le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale retour de la UEFA Champions League, après une lourde défaite 5-2 au match aller.