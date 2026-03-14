Ligue des champions : Newcastle veut étouffer Barcelone, Harvey Barnes annonce le plan

À quelques jours du choc retour des huitièmes de finale de la UEFA Champions League, le ton est déjà monté entre Newcastle United et le FC Barcelona. Auteur du but des Magpies lors du match aller à St James’ Park (1-1), Harvey Barnes a envoyé un message clair aux Catalans.

L’ailier anglais assure que Newcastle ne se rendra pas au Camp Nou pour subir.

« Il faut respecter leur talent, mais pas leurs performances sur le terrain. Nous allons là-bas pour leur rendre la vie impossible », a-t-il confié au Newcastle Chronicle.

Newcastle veut presser Barcelone

Avec 14 buts et 4 passes décisives cette saison, Barnes est l’un des hommes forts du club anglais. Le joueur de 28 ans estime que la clé du match retour sera d’imposer la même intensité que lors de la première manche.

Selon Harvey Barnes, Newcastle devra presser très haut et empêcher le Barça de dicter le rythme.

« Si vous montrez trop de respect à Barcelone, ils vous punissent immédiatement et se créent occasion sur occasion. Nous devons les presser dès la première minute et maintenir cette pression », a-t-il expliqué.

L’attaquant anglais s’est également félicité du travail défensif de son équipe lors du premier duel, notamment sur Lamine Yamal.

Le jeune talent blaugrana, souvent décisif cette saison, n’a réussi aucun dribble lors de cette rencontre, un fait rare. Barnes a salué le travail de son coéquipier Lewis Hall, qui a réussi à contenir l’ailier catalan.

Malgré le match nul à l’aller, Newcastle reste convaincu de pouvoir créer la surprise en Catalogne.

« Nous avons montré que lorsque nous jouons à notre meilleur niveau, nous pouvons rivaliser avec les grandes équipes. La semaine prochaine, nous serons prêts », a prévenu Harvey Barnes.

Le rendez-vous s’annonce électrique au Camp Nou mercredi prochain, où Barcelone devra confirmer son statut face à un Newcastle déterminé à valider sont ticket pour les quarts de finale.