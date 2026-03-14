Ligue des champions : le Barça portera un maillot spécial contre Newcastle

Le Barça profitera de son match retour de huitième de finale de la UEFA Champions League face à Newcastle United pour envoyer un message fort en faveur de l’inclusion.

Mercredi prochain au Spotify Camp Nou, les joueurs blaugrana porteront un maillot particulier : les numéros seront écrits avec une typographie spéciale créée par Anna Vives, une jeune femme atteinte du syndrome de Down.

Cette action est portée par la Fondation du Barça, en collaboration avec la Fondation UEFA et la Fondation Itinerarium. Elle s’inscrit dans le cadre des initiatives organisées autour de la Journée internationale du syndrome de Down, célébrée chaque année le 21 mars.

Il s’agira d’une première en Ligue des champions pour cette typographie inclusive, déjà utilisée par le club catalan lors d’événements précédents, notamment lors du Trophée Joan Gamper 2013 face à Santos FC.

Le projet d’Anna Vives remonte à 2011. La jeune Catalane a d’abord dessiné les premières lettres avant de numériser l’ensemble de l’alphabet l’année suivante, permettant l’utilisation de cette police sur différents supports.

Aujourd’hui, la typographie Anna a été téléchargée plus de 15 millions de fois dans plus de 80 pays, devenant un symbole d’inclusion et de sensibilisation aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles.

Pour l’occasion, Anna Vives assistera à la rencontre au Camp Nou en compagnie de sa famille. Elle sera reçue par les dirigeants du club et par la Fondation Barça.

Cette initiative sera également reproduite lors du quart de finale retour de la Ligue des champions féminine entre le FC Barcelone Femení et le Real Madrid Femenino, prévu le 2 avril dans la même enceinte.