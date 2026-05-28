Real Madrid : Kylian Mbappé sacré meilleur joueur de la saison

Kylian Mbappé continue de marquer l’histoire du Real Madrid. L’attaquant français a remporté le Prix du Joueur Cinq Étoiles Mahou de la saison 2025-2026, une récompense décernée au meilleur joueur madrilène sur l’ensemble de l’exercice.

Déjà récompensé à plusieurs reprises cette saison, l’ancien joueur du PSG termine cet exercice avec des statistiques impressionnantes. Mbappé sacré meilleur joueur a inscrit 42 buts en 44 matches toutes compétitions confondues, terminant meilleur buteur de Liga avec 25 réalisations et meilleur artificier de la Ligue des champions avec 15 buts.

⭐️ Kylian Mbappé, Jugador Cinco Estrellas Mahou de la temporada 2025/26 con el Real Madrid. 27 mai 2026

Grâce à cette saison XXL, le Français décroche également le trophée de Pichichi en Espagne. Une récompense individuelle qui vient confirmer son impact immédiat au sein de la Maison Blanche.

Le Real Madrid a officialisé cette distinction ce mardi à travers un communiqué publié sur ses plateformes officielles. Le club souligne notamment la régularité exceptionnelle de son numéro 9, qui a aussi remporté le trophée du Joueur Cinq Étoiles Mahou du mois à quatre reprises durant la saison.

Malgré une saison collective parfois agitée, Mbappé sacré meilleur joueur aura été l’un des rares joueurs à maintenir un niveau constant du début à la fin. Son efficacité offensive et son importance dans les grands rendez-vous ont rapidement conquis le Santiago Bernabéu.

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, cette récompense confirme également l’excellente dynamique de l’international français, qui arrivera au tournoi nord-américain avec un statut renforcé et une confiance maximale.